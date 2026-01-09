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  • «Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2026

«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2026

9 января, 21:20
Айнтрахт
09.01.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия Д
22' Д. Узун (П) 71' Ю. Эбнуталиб 90+2' М. Дауд
10' М. Байер 68' Ф. Нмеча 90+6' К. Чуквуэмека
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Робин Кох
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
11
Юнес Эбнуталиб
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Айнтрахт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
48
Mussa Kaba
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-2-2-2
40
Сантос
11
Браун
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Хойлунд
15
Ларссон
20
Доан
7
Кнауфф
11
Эбнуталиб
42
Узун
3-2-1-2-2
1
Кобель
3
Антон
4
Шлоттербек
25
Зюле
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
14
Байер
9
Гирасси
3
Теате
34
Коллинс
34
Коллинс
3
Теате
6
Хойлунд
81
Дауд
81
Дауд
6
Хойлунд
7
Кнауфф
27
Гетце
27
Гетце
7
Кнауфф
42
Узун
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
42
Узун
25
Зюле
23
Джан
23
Джан
25
Зюле
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
14
Байер
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
48
Mussa Kaba
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
48
Mussa Kaba
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
3
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
6
Офсайды
0
2
Количество передач
368
550
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.58
2.38
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Боруссии» Дортмунд, 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд

«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Айнтрахт
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