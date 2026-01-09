09.01.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-2-2-2
40
Сантос
11
Браун
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
6
Хойлунд
15
Ларссон
20
Доан
7
Кнауфф
11
Эбнуталиб
42
Узун
3-2-1-2-2
1
Кобель
3
Антон
4
Шлоттербек
25
Зюле
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
14
Байер
9
Гирасси
3
Теате
34
Коллинс
34
Коллинс
3
Теате
6
Хойлунд
81
Дауд
81
Дауд
6
Хойлунд
7
Кнауфф
27
Гетце
27
Гетце
7
Кнауфф
42
Узун
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
42
Узун
25
Зюле
23
Джан
23
Джан
25
Зюле
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
14
Байер
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
48
Mussa Kaba
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
26
Кеита Косуги
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
29
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
48
Mussa Kaba
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
3
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
6
Офсайды
0
2
Количество передач
368
550
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.58
2.38
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Боруссии» Дортмунд, 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»