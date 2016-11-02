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Судьи
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Памплона)

Порту - Брюгге

02.11.2016, Среда, 22:45 мск Порту, стадион Драгау Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45) Лига чемпионов, 4 тур Порту - Брюгге
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа G
3 тур
18 октября, вторник 21:45 Брюгге 1:2 Порту
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 3 ноября 2016, 00:15

    Ставил на победу Порту!

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