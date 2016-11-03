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Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
Материалы

Ювентус - Лион

02.11.2016, Среда, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига чемпионов, 4 тур Ювентус - Лион
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа H
3 тур
18 октября, вторник 21:45 Лион 0:1 Ювентус
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 10 апреля, четверг 23:05 Ювентус 2:1 Лион
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/4 финала
первый матч		 3 апреля, четверг 23:05 Лион 0:1 Ювентус
Товарищеские матчи 2010

24 июля, суббота 22:45 Ювентус 2:1 Лион
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 3 ноября 2016, 00:12

    Ставил на победу Ювентуса!

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