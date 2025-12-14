14.12.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
75
Petar Markovic
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
25
Сулемана
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
3-3-2-2
13
Равалья
33
Миранда
17
Хеггем
3
Лукуми
19
Фергюсон
4
Побега
6
Моро
28
Камбьяги
20
Цортеа
7
Орсолини
24
Даллинга
3-3-1-1-2
16
Ди Грегорио
6
Келли
15
Калюлю
27
Камбьясо
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
8
МакКенни
7
Консейсау
10
Дэвид
11
Йылдыз
20
Цортеа
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
20
Цортеа
6
Моро
2
Хольм
2
Хольм
6
Моро
19
Фергюсон
25
Сулемана
25
Сулемана
19
Фергюсон
3
Лукуми
10
Бернардески
10
Бернардески
3
Лукуми
24
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
24
Даллинга
8
Коопмейнерс
3
Бремер
3
Бремер
8
Коопмейнерс
27
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
27
Камбьясо
7
Консейсау
21
Миретти
21
Миретти
7
Консейсау
10
Дэвид
20
Опенда
20
Опенда
10
Дэвид
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
75
Petar Markovic
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Массимо Пессина
ВР
82
Matteo Franceschelli
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
75
Petar Markovic
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Болонья - Ювентус
3
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
11
Офсайды
0
2
Количество передач
455
449
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.68
xGP (предотвращенные голы)
0.91
0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Ювентуса», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»