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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Лион
Ювентус - Лион: обзор матча 02 ноября 2016
Ювентус
02.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Лион
13'
Г. Игуаин (П)
85'
К. Толиссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лион
90'
+3
Желтая карточка
Р. Геззаль
90'
+1
Желтая карточка
С. Дардер
Желтая карточка
С. Стураро
89'
85'
ГОЛ! 1:1!
К. Толиссо
Пас отдал
Р. Геззаль
Желтая карточка
К. Маркизио
84'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Г. Игуаин
83'
77'
Замена
С. Дардер
️️️️
Н. Фекир
71'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Рыбус
Замена
А. Сандро
️️️️
М. Пьянич
68'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Л. Бонуччи
68'
Желтая карточка
А. Барцальи
58'
Желтая карточка
М. Пьянич
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Игуаин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
18
Рашид Геззаль
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
4-1-3-2
1
Буффон
27
Эвра
19
Бонуччи
15
Барцальи
10
Алвес
10
Маркизио
27
Стураро
28
Хедира
15
Пьянич
9
Игуаин
9
Манджукич
3-3-2-1-1
1
Лопеш
21
Морель
2
Маммана
4
Дьякаби
2
Рафаэл
25
Гоналон
31
Рыбус
18
Геззаль
8
Толиссо
10
Фекир
91
Ляказетт
9
Игуаин
7
Куадрадо
7
Куадрадо
9
Игуаин
15
Пьянич
26
Сандро
26
Сандро
15
Пьянич
19
Бонуччи
4
Бенатиа
4
Бенатиа
19
Бонуччи
31
Рыбус
70
Корне
70
Корне
31
Рыбус
10
Фекир
10
Дардер
10
Дардер
10
Фекир
Остались в запасе
Ювентус
Лион
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ювентус - Лион
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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