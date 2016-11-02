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Судьи
Главный судья:
Феликс Цвайер (Берлин)

Севилья - Динамо

02.11.2016, Среда, 22:45 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (01:50, в повторе) Лига чемпионов, 4 тур Севилья - Динамо
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа H
3 тур
18 октября, вторник 21:45 Динамо 0:1 Севилья
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 3 ноября 2016, 00:14

    Ставил на победу Севильи!

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