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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)
Материалы

Копенгаген - Лестер

02.11.2016, Среда, 22:45 мск Копенгаген, стадион Паркен Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 00:50) Лига чемпионов, 4 тур Копенгаген - Лестер
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа G
3 тур
18 октября, вторник 21:45 Лестер 1:0 Копенгаген
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 3 ноября 2016, 00:18

    Ставил на ничью!

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