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  • Победа «Краснодара» в овертайме, сенсационный разгром «Зенита» и 13 мячей в трех матчах. Все голы дня в Кубке (ВИДЕО)

Победа «Краснодара» в овертайме, сенсационный разгром «Зенита» и 13 мячей в трех матчах. Все голы дня в Кубке (ВИДЕО)

Текстовый онлайн матча «Анжи» – «Зенит» – 4:0

Видеогалерея матча

Форма команд «Анжи» и «Зенита» на сегодняшний матч:

Составы команд:

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Команды не так давно встречались в Махачкале в матче РФПЛ, и тогда «Зенит» легко забил два гола, но умудрился упустить победу.

Гасанов забил на 28-й минуте, завершив затяжную атаку хозяев. Пока «Анжи» смотрится на порядок лучше своего соперника.

Весело стало на исходе часового игрового времени. Михаил Кержаков удален за «фол последней надежды», хотя на симуляцию Будковского тут похоже больше.

И тут же 2:0! Будковский опередил Нету и отправил мяч в ворота Лодыгина.

И еще один гол Будковского, уже 3:0. Вот это да!

Ну и Бериша добавил под конец. 4:0! После чего Жулиано и Гаджибеков повздорили и удалились, а «Анжи» оформил выход в четвертьфинал.

«Краснодар» – «Оренбург» – 3:2

Видеогалерея матча

«Оренбург» открыл счет после удара Бреева.

Но тут же пропустил от Гранквиста.

И вышел вперед после подачи-удара Нехайчика.

А Измайлов снова сравнял.

3:2 в овертайме! И снова гол Гранквиста.

А у этого парня сегодня юбилей.

Состав «Краснодара»:

Красавец-стадион в Краснодаре – в ожидании первого в своей истории матча на Кубок.

В чемпионате команды сыграть друг с другом еще не успели. Афиша матча:

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:3

Видеогалерея матча

Стадион в Самаре перед матчем. Погода пока вполне приятная.

Составы на сегодня:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Обе команды пересеклись в матче РФПЛ-2016/17 еще летом. Обошлись без голов, но игра была жаркой.

Майкон здорово пробил издалека и открыл счет в середине первого тайма.

Самедов удвоил счет в начале второго тайма.

А Фернандеш утроил. «Локо» выходит в четвертьфинал.

Чочиев один мяч отыграл под конец встречи.

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Комментарии (18)
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omnikolaev
1477580410
локо сегодня огребет
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BANNIKOV1970
1477585490
какая зинка хитрожопая,слились из кубка,а как судьи то виноваты,какой беспредел судейский
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Drunkeschon
1477585621
Судьи решили зенит засудить за прежнюю подачку в матче со спартаком=)
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Legioner-05
1477585954
Настроение хорошее))
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Legioner-05
1477586279
Огооо
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veksill
1477587062
срамота!
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mihail1980
1477587873
это точно топ-клубам кубок вообще не нужен
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vasiok74
1477592807
Кранодару и особено Анжи-браво!
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Виталий1
1477600309
Фамилию "Будковский" я из моего списка футболистов вычёркиваю навсегда. Ненавижу ныряльщиков-дебилов, устраивающих клоунаду перед миллионами телезрителей и не понимающих, что все всё видят на многочисленных повторах.
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Zenit & MU
1477630984
Кержакова удалили не за что!!! Но с такой игрой Зениту -позор!!! Особенно Нету - гнать его надо из команды!!! Анжи молодцы (хоть я и болею за Зенит)!!!
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