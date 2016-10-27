Победа «Краснодара» в овертайме, сенсационный разгром «Зенита» и 13 мячей в трех матчах. Все голы дня в Кубке (ВИДЕО)

Текстовый онлайн матча «Анжи» – «Зенит» – 4:0

Видеогалерея матча

Форма команд «Анжи» и «Зенита» на сегодняшний матч:

Составы команд:

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Команды не так давно встречались в Махачкале в матче РФПЛ, и тогда «Зенит» легко забил два гола, но умудрился упустить победу.

Гасанов забил на 28-й минуте, завершив затяжную атаку хозяев. Пока «Анжи» смотрится на порядок лучше своего соперника.

Весело стало на исходе часового игрового времени. Михаил Кержаков удален за «фол последней надежды», хотя на симуляцию Будковского тут похоже больше.

И тут же 2:0! Будковский опередил Нету и отправил мяч в ворота Лодыгина.

И еще один гол Будковского, уже 3:0. Вот это да!

Ну и Бериша добавил под конец. 4:0! После чего Жулиано и Гаджибеков повздорили и удалились, а «Анжи» оформил выход в четвертьфинал.

«Краснодар» – «Оренбург» – 3:2

Видеогалерея матча

«Оренбург» открыл счет после удара Бреева.

Но тут же пропустил от Гранквиста.

И вышел вперед после подачи-удара Нехайчика.

А Измайлов снова сравнял.

3:2 в овертайме! И снова гол Гранквиста.

А у этого парня сегодня юбилей.

Состав «Краснодара»:

Красавец-стадион в Краснодаре – в ожидании первого в своей истории матча на Кубок.

В чемпионате команды сыграть друг с другом еще не успели. Афиша матча:

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:3

Видеогалерея матча

Стадион в Самаре перед матчем. Погода пока вполне приятная.

Составы на сегодня:

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Обе команды пересеклись в матче РФПЛ-2016/17 еще летом. Обошлись без голов, но игра была жаркой.

Майкон здорово пробил издалека и открыл счет в середине первого тайма.

Самедов удвоил счет в начале второго тайма.

А Фернандеш утроил. «Локо» выходит в четвертьфинал.

Чочиев один мяч отыграл под конец встречи.

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