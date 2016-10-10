«Хузин, вон!», вратарская трагедия в Калининграде и готовящееся банкротство «Кубани». Чем запомнится 16-й тур ФНЛ

«Очень слабый вратарь. Объективно слабый». Вратарская трагедия в матче жизни и смерти

«Вратари, которых мы наблюдаем по телевизору, прошли через очень большие испытания и не сломались. Они смогли, а значит, и я смогу!» – написал голкипер «Балтики» Денис Вамбольт в соцсетях. Только что он отыграл матч жизни и смерти с «Мордовией». Проигравшая команда обрекала себя на огромные проблемы в дальнейшем. В обстановке колоссального давления Вамбольт допустил ошибку уже на 2-й минуте: вратарь мог спокойно забирать мяч на перехвате, но не совладал с нервами. Форвард «Мордовии» Артур Саркисов его за это наказал – 0:1!

Как и «Балтика», саранчане не выигрывали давным-давно. На 19-й минуте нервы сдают у Евгения Осипова. Защитник в невероятно грубом подкате скосил Павла Соломатина прямо в своей штрафной. Новичок «Балтики» Семен Помогаев не подвел – 1:1! В оставшееся время калининградцы упорно пытались вырвать победу. Хозяева владели территориальным преимуществом, пока в дело не вмешался эпизод.

За три минуты до конца защитник «Мордовии» Даниил Чудин в панике выбивал мяч вперед. Удар с центра поля пришелся точно по центру, и тут вторую роковую ошибку совершает Денис Вамбольт. Голкипер «Балтики» неловко подскальзывается на ровном месте – 1:2! «Очень слабый вратарь. Объективно слабый. Почти в каждой игре привозит голы. Надо его менять, увы», – реакция болельщика красноречива. Вамбольт проиграл важнейший матч. Теперь для 21-летнего голкипера начинается самый страшный этап в карьере.

«Хузин, вон! Хузин, вон!». Почему болельщики «Нефтехимика» пошли войной на своего тренера

Под темноватое освещение и разрозненные выкрики болельщиков «Нефтехимик» и «Шинник» вышли на матч очередного тура. Хозяева выходили на игру как на последний бой: перед этой встречей их безвыигрышная серия достигла 8 матчей. С первых же минут на ворота «Шинника» обрушился град атак. Моменты были у Кортавы и Суркова, с правого фланга нагнетал обстановку Камиль Муллин. «Первый тайм мы провели очень средне. Пришлось поговорить с игроками, чтобы добавили в скорости», – резюмировал наставник «Шинника» Александр Побегалов. Болельщики «Нефтехимика» провожали свою команду сдержанными аплодисментами.

Во втором тайме все поразительным образом изменилось. Защитники «Нефтехимика» и вратарь Самохвалов подарили «Шиннику» два пенальти подряд – 0:2! «О чем можно говорить, когда мы владели подавляющим преимуществом, не дали сопернику ударить с игры и все равно проиграли? – начал свой гневный спич Рустем Хузин – Первый пенальти был абсолютно надуманный. Самый надуманный в моей жизни!». Оправдания тренера болельщики «Нефтехимика» не приняли. «Хузин, вон! Хузин, вон!» – кричали нижнекамцы.

В оставшееся время «Нефтехимик» отыграл один гол: сольным проходом отметился местный голеадор Галиакберов. Но на большее у нижнекамцев просто не осталось времени – 1:2! На Рустема Хузина больно смотреть. Знающие люди утверждают: у тренера вовсю развивается депрессия.

«Кубани» осталось жить 3 месяца». Что заставило болельщиков готовиться к смерти любимого клуба

«Есть только две команды, которые я готов возглавить в любой момент. Это «Челси» и «Кубань». Я знал о том, что в России не принято входить в реку дважды. Но у вас есть еще одна пословица: Бог любит троицу!» – заявил в прощальном интервью Дан Петреску. Буквально пять дней назад «Кубань» остановила разогнавшийся «Енисей» – 2:1, но гендиректор клуба Геннадий Крапивка ждал более крупной победы. «Причина увольнения Петреску – отсутствие нужных результатов», – не стал уворачиваться от ответа чиновник.

К матчу 16 тура команду готовил старший тренер Михаил Семенов. На фоне непрекращающихся слухов и задержек зарплат его предшественнику приходилось поддерживать микроклимат в команде. И Дану Петреску это удавалось. «Между игроками сложились отличные отношения, у нас сплоченный дружный коллектив», – подтвердил хавбек «Кубани» Роман Бугаев. Футболисты «Кубани» не раз подбадривали друг друга и в игре с «Динамо», но уберечься от поражения все же не смогли. Единственный гол оказался на счету Ивана Маркелова – 1:0! Но это еще не самое худшее. Худшее, по всей видимости, впереди.

Игроки «желто-зеленых» готовятся бойкотировать ближайшие тренировки из-за чудовищных задолженностей по зарплате. А буквально вчера стало известно, что руководство «Кубани» вовсю продает имущество клуба по низким ценам. Это породило новую волну слухов о готовящемся банкротстве – по мнению болельщиков, оно состоится в январе 2017-го. «Информация о банкротстве «Кубани» – вброс СМИ!» – речь-валерьянка от руководства уже не действует. Фанаты «Кубани» намерены действовать решительно и уже создали петицию на имя Владимира Путина.

«Что с нами не так?». «Волгарь» переживает глубокий кризис

«Уже четыре игры подряд приходим в раздевалку и спрашиваем: что с нами не так?» – недоуменно развел руками хавбек «Волгаря» Темури Букия. Астраханцы очень здорово начали сезон и даже забрались в первую четверку. Но как только промежуточная цель была достигнута, «Волгарь» стремительно пошел ко дну. В последних пяти матчах подопечные Юрия Газзаева набрали всего два очка!

К матчу с «Химками» «Волгарь» подходил на девятом месте и с возможностью упасть во вторую половину таблицы. Хозяева начали очень здорово: один Роман Акбашев имел три стопроцентных момента! Подмосковные футболисты изредка забегали на чужую половину поля, и одна из таких прогулок увенчалась неожиданным успехом: навес Галешича замкнул Ян Казаев – 0:1! «В Хабаровске доминировали по всем показателям – проиграли. «Химкам» не дали сделать ничего с игры – опять чуть не проиграли», – с каждым туром Юрию Газзаеву все труднее сохранять веру в справедливость.

Сергей Зуйков с пенальти сравнял счет на 59-й минуте – 1:1! «Химки» заканчивали матч вдевятером, но даже это обстоятельство не помешало им претендовать на победу. Станислав Бучнев неоправданно вышел из ворот, но защитник «Химок» Игорь Чернышов пробил в перекладину! «Среди болельщиков усиливается критика в адрес Бучнева. Планируете ли вы долгожданную замену вратаря?» – журналисты в открытую намекают тренеру на смену голкипера. Прислушается ли Газзаев к гласу болельщиков и СМИ, станет известно в Новосибирске.

«Победила команда, бездумно бившая мяч вперед». Что заставило Давыдова раскритиковать «Тосно»

Впечатляющие результаты показывает «Тосно». Многие ждали осечки в матче со «Спартаком-2», и поначалу «красно-белые» оправдывали ожидания: на 11-й минуте своего вратаря безжалостно распечатал защитник «Тосно» Раде Дугалич – 0:1! Не прошло и 100 секунд, как тот же Дугалич со штрафного расправился с вратарем спартаковским! На этом миссия всемогущего защитника закончилась. Его команда без большого труда обыграла «красно-белых» – 3:1! Вот только не всем гурманам победа пришлась по вкусу.

«Тосно» меня вообще не впечатлило. Сегодня победила команда, бездумно бившая мяч вперед. При всем уважении к Парфенову, его команде далеко до спартаковского футбола», – резко заявил форвард «Спартака-2» Денис Давыдов. По его мнению, тренерскому штабу «Тосно» нужно поучиться у «Енисея». «Меня впечатляют красноярцы. Да, они проиграли нам 0:4, но при этом показали качественный футбол и не играли по принципу «Бей вперед – игра придет». Если будут так продолжать, «Енисей» выйдет в РФПЛ».

Теперь тосненцы на 6 очков опережают занимающих третье место «Факел» и «Шинник». Ни о каком шапкозакидательстве не может быть и речи: сместить «Тосно» со второго места также подумывают «СКА-Хабаровск» и «Енисей» Андрея Тихонова.

Результаты 16-го тура ФНЛ:

«Луч-Энергия» – «Тамбов» – 0:1

«Енисей» – «Факел» – 2:0

«Тюмень» – «Сокол» – 1:1

«Спартак-2» – «Тосно» – 1:3

«Динамо» – «Кубань» – 1:0

«Спартак» Нч – «СКА-Хабаровск» – 1:1

«Волгарь» – «Химки» – 1:1

«Зенит-2» – «Сибирь» – 3:1

«Балтика» – «Мордовия» – 1:2

«Нефтехимик» – «Шинник» – 1:2

Цифры:

2 домашние победы одержала «Мордовия» за весь 2016 год! Неудивительно, что количество зрителей на матчах саранчан едва превышает 500 человек.

2 очка в последних пяти матчах набрал «Волгарь». За это время астраханцы скатились с четвертого места на девятое.

3 месяца, по мнению болельщиков, осталось жить «Кубани». Далее ожидается банкротство клуба.

6 вратарских ошибок зафиксировано в отчетном туре! Их могло быть и больше, если бы Игорь Чернышов не простил голкипера «Волгаря» Бучнева.

9 «выездных» очков из 9 набрал Андрей Талалаев в качестве главного тренера «Тамбова».

10 ничьих в первых 16 матчах собрал «Сокол». Саратовцы показали один из самых миролюбивых стартов за всю историю ФНЛ!

16 туров продержался на своем посту наставник «Сибири» Евгений Перевертайло. После гостевого поражения от «Зенита-2» он был официально отправлен в отставку.

23 гола пропустили «Волгарь» и «Нефтехимик» – это худший показатель в ФНЛ! Любопытно, что болельщики обоих клубов уже отреагировали на эту статистику, потребовав сменить вратарей.

434 минуты подряд не пропускает «Динамо» с учетом кубкового матча.