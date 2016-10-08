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Судьи
Главный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Помощники:
Березнев Дмитрий (Ростов-на-Дону), Линкин Алексей (Воронеж)
Резервный судья:
Сергей Чебан (Москва)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Материалы

Динамо - Кубань (ЛФЛ)

08.10.2016, Суббота, 15:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: МАТЧ! НАШ СПОРТ Россия. ФНЛ, 16 тур Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Динамо
15 тур
7 ноября, суббота 18:30 Динамо 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 13:30 Кубань (ЛФЛ) 1:2 Динамо
9 тур
28 сентября, воскресенье 13:30 Динамо 2:2 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
13 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
7 тур
2 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 1:2 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
31 тур
20 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 21:00 Кубань (ЛФЛ) 3:1 Динамо
4 тур
9 апреля, суббота 18:30 Динамо 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
25 октября, воскресенье 16:45 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
12 тур
13 июня, суббота 17:30 Динамо 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
6 августа, среда 20:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Кубань (ЛФЛ)
13 тур
17 июня, воскресенье 20:30 Кубань (ЛФЛ) 0:4 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Кубань (ЛФЛ)
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 38 26 9 3 64:25 +39 87
2. Тосно 38 21 12 5 63:30 +33 75
3. Енисей 38 19 6 13 54:42 +12 63
4. СКА-Хабаровск 38 15 14 9 45:33 +12 59
5. Тамбов 38 15 12 11 42:34 +8 57
6. Спартак-2 38 15 11 12 56:43 +13 56
7. Кубань (ЛФЛ) 38 14 13 11 44:37 +7 55
8. Шинник 38 15 9 14 41:39 +2 54
9. Тюмень 38 14 11 13 48:43 +5 53
10. Факел 38 14 11 13 38:40 -2 53
11. Химки 38 11 16 11 40:47 -7 49
12. Волгарь 38 12 9 17 39:49 -10 45
13. Зенит-2 38 9 16 13 44:51 -7 43
14. Балтика 38 9 15 14 25:35 -10 42
15. Сибирь 38 9 15 14 31:46 -15 42
16. Луч 38 9 15 14 27:41 -14 42
17. Мордовия 38 11 7 20 39:50 -11 40
18. Сокол 38 8 15 15 34:53 -19 39
19. Спартак Нч 38 7 17 14 26:37 -11 38
20. Нефтехимик 38 6 9 23 28:53 -25 27
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 8 октября 2016, 15:27

    Динамо не забавлять обороты рвать всех что бы РПЛ боялась!

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    Рейтинг: +286

    Igorello97 7 октября 2016, 17:25

    Будет очередной проигранный матч.

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