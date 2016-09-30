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  • Бывший игрок «Анжи» обводит круче Месси и Неймара. 5 неожиданных героев топ-лиг

Бывший игрок «Анжи» обводит круче Месси и Неймара. 5 неожиданных героев топ-лиг

Испания: Мехди Карсела-Гонсалес («Гранада») – самый крутой дриблер в Ла Лиге

Кто это. 27-летний марокканец, выступавший за тот крутой бельгийский «Стандард» вместе с Витселем, Дефуром, Мбокани и Мангала. Все лето 2011-го полузащитника обхаживал «Спартак», а Мехди взял и умотал в звездный «Анжи», где выходил в основном лишь на замену. Отсидевшись еще пару лет в «Стандарде», вышел с «Бенфикой» в четвертьфинал прошлой Лиги чемпионов, а затем перебрался в топ-лигу.

Что натворил. Хоть «Гранада» сейчас и тонет в зоне вылета без единой победы, без Карселы дела бы шли куда хуже. Он уже забил два мяча, а по дриблингу опередил всех в техничной испанской Примере – Неймар с Месси и рядом не стояли. 4,3 удачных обводок в среднем за игру, особое внимание к игре с «Атлетиком», где Мехди аж 10 раз оставлял соперника за спиной. Интересно, пойдут дела еще круче после смены тренера?

Англия: Кертис Дэйвис («Халл») – самый умный защитник АПЛ

Кто это. 31-летний англичанин, воспитывавшийся еще в «Уимблдоне» (кто помнит этот клуб, который уже давно называется «МК Донс»). Успел поиграть в «Астон Вилле», засветился в «Лестере», когда тот еще барахтался в Чемпионшипе, за пару лет наколотил 11 голов в «Бирмингеме», а с 2013-го наиграл более сотни матчей за «Халл».

Что натворил. 6,2 перехвата за матч – это безумная статистика, учитывая, что лишь четверо в лиге еле добираются до цифры «4». Например, в игре с «Бернли» Дэйвису удалось перехватить мяч десять раз. А еще этот защитник также замыкает шестерку лучших по выносам мяча – в матче с «МЮ» проделывал это аж 17 раз. «Халл» пока идет 14-м, набрав столько же очков, сколько и «Лестер», который команда обыграла не без помощи Дэйвиса, поучаствовавшего в одной из голевых атак.

Италия: Андреа Белотти («Торино») – лучший по скорострельности в Серии А

Кто это. 22-летний итальянец, который помог пару лет назад выйти в элиту «Палермо», а затем забил за него шесть мячей в Серии А. Еще 12 голов за «Торино» добавил в прошлом сезоне, попутно забивая за молодежные сборные страны. Есть у парня и один матч в футболке главной команды Италии – ему дали поиграть в товарищеской встрече против сборной Франции (1:3).

Что натворил. Забил те же пять голов, что и Бакка с Кальехоном, но, в отличие от них, не сыграл и 300 минут в сезоне. У лучшего бомбардира Серии А Мауро Икарди скорострельность – гол за матч, а у Белотти – гол за час. Форвард «Торино» отметился хет-триком в игре с «Болоньей», забил по мячу «Милану» и «Роме», а еще в матче против римлян сумел отдать две голевые передачи. Чаще Белотти по чужим воротам бьет пока только Эдин Джеко.

Германия: Марко Фабиан («Айнтрахт») – эффективность уровня «Левандовски» в Бундеслиге

Кто это. 27-летний мексиканец, лишь в нынешнем году заигравший в Европе. Выступал за «Гвадалахару» и «Крус Асуль», забивая вот так красиво, выиграл вместе со своей сборной золото на Олимпиаде в Лондоне, а в 2016-м решился на переезд во франкфуртский «Айнтрахт». Остаток прошлого сезона особо продуктивным не был, но в нынешнем Фабиан стал зажигать уже с самого начала.

Что натворил. Забил два гола и отдал две голевые передачи за три матча, так что «Айнтрахт» сейчас замыкает пятерку сильнейших в Бундеслиге. Сам Фабиан еще и второй по частоте ударов после Левандовски, и по кроссам после Гросса. Фолит, правда, многовато – в первой шестерке по нарушениям. Но главное, чтобы результативность не пропадала. По рейтингу whoscored.com мексиканец вообще опережает всех остальных игроков Бундеслиги за явным преимуществом.

Россия: Дмитрий Комбаров («Спартак») – главный страдалец РФПЛ

Кто это – вы и так хорошо знаете. Один из самых негативно обсуждаемых футболистов России из-за неудачного тайма в матче ЧМ-2014 с Бельгией, где гениальный тренер нашей сборной бросил его на растерзание Мертенсу безо всякой подстраховки. Защита – не лучшее качество Комбарова, но расцветает он преимущественно при иностранных тренерах – под руководством Эмери по своей эффективности и работоспособности был вообще едва ли не лучшим игроком чемпионата, а сейчас при Каррере, кажется, вспомнил, как это происходило.

Что натворил. Два голевых паса и ощутимый прогресс в точности передач (пока самый высокий за последние сезоны – 82,3%), которых он стал делать больше. Выросло количество обостряющих пасов и кроссов. Комбаров стал чаще отбирать мяч, блокировать удары/кроссы и гораздо меньше нарушать правила. При этом больше фолят во всем чемпионате только на его одноклубнике – Романе Зобнине, следом идет как раз левый защитник «Спартака». В итоге – место в семерке по оценкам whoscored.com, а был он пару туров назад вообще третьим.

Прогресс Комбарова очевиден, но в Санкт-Петербурге против «Зенита» он, похоже, не сыграет. Примета плохая: без него «Спартак» пару раз получал по пять голов на «Петровском», правда, в 2011-м при нем тоже сгорел крупно. И все же, учитывая его показатели в нынешнем сезоне, отсутствие Комбарова – потеря для «Спартака». Как бы ни продолжали глумиться над ним фанаты Дриса Мертенса.

Испания. Сегунда Россия. Премьер-лига Испания Гранада Спартак Халл Сити Торино Айнтрахт Комбаров Дмитрий Дэйвис Кертис Карсела-Гонсалес Мехди Фабиан Марко Белотти Андреа
Комментарии (8)
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Chesn0k
1475244093
где видеодоказельства?)
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343443
1475245463
Италия: Андреа Белотти («Торино») – лучший по скорострельности в Серии А
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Aztec58
1475247863
Желтенькая статейка. А чё автор об Акинфееве забыл? Непорядок, ага. Кстати, Махди Карсела выглядел в Анжи не очень эффективно, хотя и там пытался финтить, но разве это главное?
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MonTee
1475253523
Могли вы и видео прикрепить..
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alexis02lion
1475320253
Хорошая статья. Уимбилдон я помню. Он же в конце 90-ых ещё в АПЛ выступал. Там по ходу играл будущий вратарь Тотенхема. Халл вообще пока удивляет, так что защитник заслуженно здесь. То что вытворяет в Испании марокканец тоже очень круто. Айнтрахт пока вообще открытие сезона в бундеслиге, в том числе и благодаря упомянутому здесь мексиканцы. А Комбарика старшего зря хаяли - при хорошем тренере он всегда достойную игру показывает, кто умеет его навыки использовать при том он и прогрессирует.
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lihindic
1475358530
ага
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