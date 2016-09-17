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  • Драма Кубка России, дорога в Лигу Европы и балканский бум – в самом успешном сезоне «Амкара»

Драма Кубка России, дорога в Лигу Европы и балканский бум – в самом успешном сезоне «Амкара»

На старте нынешнего сезона «Амкар» по полной программе сгорел в Санкт-Петербурге (0:3), но при этом команде Гаджи Гаджиева не стесняются слать респекты. В принципе, заслуженно: после шести туров пермяки потерпели всего одно поражение и идут в еврокубковой зоне. В 2008 году «Амкар» при новом рулевом – малоизвестном черногорском специалисте Миодраге Божовиче, сменившем Рашида Рахимова – стартанул еще бодрее, три первых тура гордо возглавляя турнирную таблицу. Правда, затем в дело включилась магия Бердыева, с которой не в силах был совладать не только «Амкар», но и вся остальная компания.

«Рубин» вцепился в лидерство зубами так крепко, что уже не отпускал его на протяжении оставшейся части чемпионата и впервые в истории стал чемпионом России. Укротить казанского быка «Амкару» не хватило силенок, но при этом минимальные поражения – 0:1 и 1:2 – не назовешь такими плачевными. Зато с остальными лидерами у пермяков разговор был почти что на равных. Из первой восьмерки лишь «Динамо» пошло по стопам «Рубина», набрав максимум очков в домашнем и гостевом поединках. А вот «Спартак», «Москва» и «Локомотив» обожглись поражениями. С представителями нижней половины таблицы у «Амкара» все шло еще более гладко, что позволило команде прийти на финиш четвертой и пробиться в раунд плей-офф Лиги Европы.

«Счастье не за горами», – гласят громадные красные буквы, смотрящие на Каму с одной из пермских набережных. Для местных жителей данный арт-объект – настоящая гордость, заставляющая людей мыслить позитивно и верить в лучшее. В 2008 году футбольная часть Перми была близка к тому, чтобы не просто обрести счастье, а слетать в космос. Однако космический патруль из ЦСКА в лице Вагнера Лава и Жо не позволил состояться путешествию всей жизни. «Амкар» добрался до финала Кубка России и вел со счетом 2:0, но за 10 минут до конца встречи провалился – 2:2. Дело дошло до серии пенальти, где пермяки и отпустили первый потенциальный трофей в истории. А счастье было так близко…

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Кто те люди?

Сергей Нарубин. Жирный плюс нынешнего «Амкара» – отсутствие проблем с вратарской линией: молодой Селихов, находящийся на крючке у «Зенита», держится не по годам уверенно. В 2008 году с этим делом у пермяков тоже было все в порядке. Первые 10 матчей в рамке отстоял арендованный у «Кубани» Владимир Габулов, которого быстро перехватили конкуренты из «Динамо». После него место в основном составе перекочевало к Сергею Нарубину, в 20 оставшихся матчах пропустившему всего-то 16 голов. Но самое крутое – в другом: в 17-ти матчах из 30-ти «Амкар» даже не пропустил, что стало лучшим результатом чемпионата.

Алексей Попов. Рекордсмен по числу матчей за «Амкар» и пермская легенда, которая к тому же не болгар. Опора – на поле, правдоруб – за его пределами. Попов отбегал от сих до сих 18 матчей с капитанской повязкой, а потом махнул на повышение в «Рубин». Несколько лет назад завершил карьеру футболиста, после чего попробовал себя в политической стезе. «Очень хочу сделать так, чтобы в политике было меньше неправды», – признался Попов. Экс-защитник даже баллотировался на пост главы родного города, однако успеха не снискал.

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Дмитрий Белоруков. Лишь запредельное количество желтых карточек (аж 13 штук) не позволило Белорукову выбить 30-ку в РФПЛ. Самоотдачи, как вы поняли, у защитника через край. В надежности – тоже не упрекнешь. Поговаривали, что крепкий оборонец после успешного сезона уйдет в «Локомотив», но он остался. Остался, чтобы стать старожилом клуба, который в Перми попробовал себя даже в качестве играющего тренера. Недавно подписал контракт с московским «Динамо», которое пытается вернуть в РФПЛ.

Иван Черенчиков. Тотти из Перми, играющий в обороне. Таков Иван Черенчиков, в карьере которого, кроме «Амкара», больше ничего и нет. В 2008 году защитник отметился не только 25-ю проведенными на добротном уровне матчами, но и красной карточкой за фол последней надежды в разгромном поединке против ЦСКА (1:4). К своим 32 годам заметно сдал в надежности, но все также продолжает выступать за «Амкар», где, вероятнее всего, и завершит карьеру.

Захари Сираков. Если бы не разовый пропуск матча из-за перебора желтых карточек, Сираков провел бы в сезоне с приставкой космос все встречи. В 2015 году болгарин, отдавший Перми больше 10 лет, закончил с футболом. Пермские болельщики устроили ему достойные проводы, а клуб назвал в честь игрока целую трибуну на стадионе «Звезда». Прощальная церемония получилась настолько трогательной, что Сираков не сумел сдержать слез. Он обещал вернуться в «Амкар», но уже в качестве тренера.

Виталий Гришин. Гришин успел засветиться в «Амкаре» аккурат после топового сезона, став автором первого гола пермяков в Лиге Европы – «Фулхэму». В РФПЛ полузащитник играл много, но голами болельщиков не баловал. Только голевыми передачами, которых набралось две штуки, да разгонами атак по флангу. Теперь Гришин работает в академии московского «Динамо», являясь детским тренером.

Георги Пеев. «Для меня судьба «Амкара» – не пустой звук», – Пеев был верен пермякам больше 10 лет. И остается таковым и сейчас. Он – единственный, кто в том сезоне вышел на поле во всех 30-ти матчах РФПЛ. Вклад заводного болгарина в успех «Амкара» велик: четыре гола и три результативных передачи. Правда, уход из «Амкара» у Пеева получился с привкусом скандала: весной 2016 года болгарин поссорился с Гаджиевым, да и послал все к чертям. Теперь работает футбольным агентом.

Никола Дринчич. «Многие удивляются нашему удачному выступлению, хотя перед нами была поставлена задача попасть в первую шестерку», – вспоминает Дринчич. Сам черногорец этой цели успешно достигал. Лучший распасовщик команды (пять голевых передач) к тому же успел забить два гола и являлся одним из лидеров того «Амкара». Поговаривали, что зимой 2016 года полузащитник мог вернуться в Пермь, но дальше слухов дело не двинулось. Что любопытно, несколькими месяцами позднее в 31 год Дринчич принял решение завершить профессиональную карьеру.

Томислав Дуймович. Дуэт в центре поля Дринчичу составлял Дуймович – хорват, проведший 26 матчей с первых минут и сделавший себе имя в Перми. На счету хавбека – три гола и столько же голевых передач, и это статистика опорника. «Амкар» – клуб сильный, но какие в России клубы большие, всем известно. Тут можно расти, но я мечтаю о большем», – после головокружительного успеха Дуймович решил не продлевать контракт с клубом и ушел в «Локомотив». Немного поиграв на родине, решил завязать с карьерой футболиста.

Митар Новакович. Черногорский полузащитник попал в «Амкар» сразу на самое сладкое. 15 проведенных встреч и один забитый мяч – еще один балканский след в незабываемом успехе красно-черных. «Все лучшее в моей карьере было связано с «Амкаром», эта команда стала для меня второй семьей», – после пяти лет в Перми Новакович укатил в Казахстан, а теперь вылетел с орбиты профессионального футболиста.

Мартин Кушев. «Амкар» – единственный клуб, где Кушев по-настоящему надолго устроился и был принят как родной. В Перми у болгарского форварда шло: в четвертое место команды он вложил девять забитых мячей, что сделало его лучшим бомбардиром красно-черных. «Это был пик моей карьеры», – вспоминает Кушев. После ухода Попова в «Рубин» обзавелся капитанской повязкой на плече. Теперь работает на родине тренером в софийской «Славии», являясь ассистентом Александра Тарханова.

Николай Жиляев. В пару к российскому нападающему обязательно нужно приплюсовать еще одного балканца – Предрага Сикимича. Оба форварда не имели в распоряжении тонн игрового времени, однако семь зачетных единиц (четыре гола и три ассиста) на двоих все же соорудили. Теперь Жиляев играет за нижегородский «Олимпиец», а вот Сикимич воссоединился с Божовичем в «Црвене Звезде», с которой даже успел стать чемпионом Сербии.

Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Кушев Мартин Белоруков Дмитрий Попов Алексей Черенчиков Иван Гришин Виталий Дуймович Томислав Пеев Георги Дринчич Никола Нарубин Сергей Жиляев Николай Новакович Митар
Комментарии (3)
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barbardir
1474113828
У коней второй гол из офсайда. На стоп-кадре отлично видно. Гинер (который дает только не под столом и только особенным) лишил Пермь последнего в истории кубка УЕФА...
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fantom23
1474158827
Симпотичная команда,удачи в дальнейшем!
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