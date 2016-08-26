Нулевка. Как живут «Балтика» и Калининград за два года до ЧМ-2018

На днях Ростов-на-Дону проснулся счастливым. Феерическая победа над «Аяксом» и выход в групповой этап Лиги чемпионов помимо грандиозного исторического события – еще и возможность увидеть три крутые команды на домашнем стадионе. Да кто уж теперь «Ростову» страшен – в прошлом сезоне громили «Зенит», в нынешнем – «Аякс». Так ведь можно и привыкнуть.

«Ростов», а вернее «Ростсельмаш», в середине 90-х три сезона играл с калининградской «Балтикой» в Высшей лиге, но ни разу не выиграл и даже не забил ни гола за шесть матчей. С тех пор ростовчане лишь раз покидали элиту российского футбола, а калининградцы прописались дивизионом ниже с периодическими падениями во вторую лигу. Так, кстати, случилось и нынешней весной – «Балтика» вылетела из ФНЛ, но осталась в лиге после ликвидации нижегородской «Волги». «Ростсельмаш» тогда боялся «Балтику», но теперь осенью его болельщики будут мандражировать под гимн Лиги чемпионов. Тогда как калининградский футбол, давно забывший о еврокубках, ограничится борьбой против вылета на уровень любителей.

В 90-х «Балтика» нравилась всем. Изъезженный штамп «самобытная команда» ей очень подходил – «Балтика» действительно была симпатична, интересна и любима даже за пределами Калининграда, о ней с восторгами говорили тренеры чужих команд. Выйдя в Высшую лигу, она сразу же обыграла «Спартак», который только что вернулся с четвертьфинала Лиги чемпионов, в том же сезоне от нее отхватил и чемпион-«Алания», уступил ЦСКА, 5:0 были разгромлены «Крылья Советов». По итогам сезона-96 «Балтика» расположилась на невероятно высоком для новичка седьмом месте. Всегда до отказа заполнялся 18-тысячный стадион, построенный еще в позапрошлом веке в немецком тогда Кенигсберге (в 1892 году, если быть точным). В следующем году балтийцы завершили выступления на девятой строчке. А потом была Европа и … конец славной истории.

Еврокубки начались для «Балтики» в 1998-м крупной победой 4:0 над «Спартаком» из Варны в рамках Кубка Интертото, причем тот матч сложился настолько легко, что защитники спокойно ходили на водопой даже во время игры. «Никаких положительных эмоций от победы нет», – неожиданно заявил после игры главный тренер Леонид Ткаченко. В скором времени стало ясно, почему. «Балтика» прошла два раунда, но споткнулась на югославской «Войводине», а еврокубковые матчи попросту погубили и без того финансово ослабшую команду – денег стало не хватать вообще, состав крайне усеченный, нет никакого оружия против кошмарных судей. Чего стоил только скандальный матч с «Черноморцем» (1:2), который фактически решил судьбу «Балтики» на годы вперед. После того убийственного поражения в Новороссийске при помощи небезызвестного Лом-Али Ибрагимова «Балтика» вылетела и с тех пор больше никогда не возвращалась в элитный дивизион.

Правда, в сезоне-99 уже в первом дивизионе калининградцы собрали состав еще круче предыдущего: сохранился костяк команды, и к братьям Аджинджалам и забивному Федькову добавилась будущая звезда киевского «Динамо» – Максим Шацких, да и в целом подбор игроков был прекрасен, потому команда и рвалась в «вышку» на всех парах. Но за несколько месяцев до финиша, находясь во главе таблицы, игроки, которым несколько месяцев не платили зарплату, неожиданно объявили тренеру Владимиру Дергачу о недоверии. Мол, слишком высокомерный, а чуть что – сразу обвинял в сдаче игр. Состоялся грандиозный скандал, Дергачу пришлось уйти, а «Балтика» рухнула на пятое место. Главу клуба – Дмитрия Чепеля – за этот и последующие инциденты регулярно освистывали на стадионе.

С тех пор лишь пару раз калининградский клуб кое-как претендовал на выход в элиту – в 2003-м, когда обыгрывал всех конкурентов с помощью арендованного у «Спартака» Павла Погребняка, и три года назад, когда остановился в шаге от стыковых матчей, а все СМИ растиражировали возмутительное заявление губернатора области Николая Цуканова: «Наша команда сегодня занимает пятое место по итогам сезона, могла занять второе и выйти в Премьер-лигу. Я попросил их этого не делать. Потому что денег у нас не столько, чтобы Премьер-лигу содержать». Потом Цуканов клялся, что журналисты переврали его слова (правда, не указал, что именно переврано), но все поняли его правильно. Такое в ФНЛ, похоже, происходит регулярно, вот только озвучено было впервые.

Футбол в Калининграде в конце 90-х действительно объединял. Переполненные трибуны, громкая поддержка, великолепный антураж. Здесь команду обожали, а каждый из игроков был без ума от обстановки на стадионе и от красавца-города. Сюда приезжали с интересом, а уезжали со слезами на глазах и откровенными интервью, где горячо признавались в любви ко всему калининградскому. Даже на матчи второй лиги в 2002-м ходило по 15 тысяч, хотя, уже скорее по инерции. Со времен губернатора Юрия Маточкина, покинувшего свой пост в 96-м, никто эту команду больше не любил – следующий лишь обозначал интерес, остальным вообще было плевать. Как результат – Калининград без большого футбола уже почти два десятка лет, а на матчи ФНЛ ходят от силы 4-5 тысяч. Потому что больше не цепляет. Остались лишь те, для кого местный футбол – это образ жизни, а стадион – место встречи с друзьями.

В конце прошлого десятилетия надежды на переворот были связаны с выбором проведения ЧМ-2018: если Россия, значит Калининград, который был в заявке, а там и шанс сколотить команду, которая будет играть в элите с крутым новеньким стадионом. Впрочем, через несколько лет показательным был пример сочинской «Жемчужины», которая так и не стала серьезным клубом. А про власти Калининграда говорили, что им интереснее снести нынешний стадион (открытый, еще раз, в 1892-м году), потому что он находится в центре города (а там полным-полно и вариантов для застройки), и отправить «Балтику» на шеститысячный стадион в микрорайоне Сельма, куда добираться дольше, зато можно уместить нынешнюю аудиторию. И окончательно убить футбол в Калининграде.

Матчи ЧМ-2018 примет «Стадион Калининград» – арена, которую начали строить лишь почти через пять лет после объявления России хозяйкой грядущего мундиаля. Калининград раздражал всех тем, что тут же угодил в список проблемных городов ЧМ. Проект очень долго согласовывали, а затем вмешался Виталий Мутко, объявивший, что строить стадион «на болоте» на острове Октябрьский с зыбким грунтом – слишком дорого, а вот реконструировать нынешнюю арену – совсем другое дело. То, что на подготовку к строительству на острове уже была затрачена куча денег, а реконструкция в центре города попросту закрыла бы движение (там и без этого с пробками полнейший ужас) – министра, грозившего отобрать у Калининграда право проведения ЧМ – совершенно не смущало. Тоже мне проблемы. Слава богу, переубедить его все же удалось.

Как итог – за последние полтора года никаких негативных новостей о калининградском стадионе нет. Люди занялись работой и уже готовятся к установке крыши. Вряд ли кто сомневается, что красавица-арена будет готова к концу 2017 года, как это было запланировано – темпы этой весной отметил и Мутко, власти Калининграда вообще намерены завершить строительство досрочно. Стадион будет вмещать 35 тысяч человек во время ЧМ, и 25 тысяч – после. Сюда уже, вроде как, нацелились англичане, которым предложено разместиться в уютном пляжном Светлогорске (40 км от Калининграда) на время ЧМ-2018.

Конечно, в Калининграде пройдут матчи чемпионата мира, все будет организовано на высочайшем уровне, а гости останутся довольны. Конечно, стадион не будет скучать без дела – в этот город удобно приезжать с концертами, сюда потянутся и иностранцы. Конечно, шикарный город заслужил шикарную арену. Притом его болельщики давно заслужили и шикарную команду, но который год довольствуются тем, что есть – набором малоизвестных игроков пополам с доморощенными, с неопытным тренером во главе и унылой борьбой за выживание в ФНЛ. Калининград все так же находится в списке городов наряду с Воронежем, Волгоградом, Саратовом, Нижним Новгородом и другими, где обязан жить футбол, как это было в 90-е, но сейчас этот город слишком прекрасен, чтоб концентрироваться лишь на чем-то одном, и есть свобода выбора – образовательная, культурная, спортивная, какая угодно. Футбол здесь любить не перестанут, но импульс нужен уже давно, и тогда люди вернутся на стадион.

На вчерашнюю кубковую игру против «Динамо» (1:3) пришло чуть больше семи тысяч, причем одна из трибун опустела почти наполовину прямо перед овертаймом. Те, кто остались, не только посмотрели на Денисова, Панченко, Зотова, Сапету и Бечирая, но и вспомнили, что такое кубковое напряжение благодаря ошибке Нарубина. Команда, составленная напополам из малоизвестных футболистов и воспитанников, смотрелась менее технично и мастеровито, чем «Динамо», но билась так отчаянно, что на овертайм сил не хватило – постоянно сводило ноги, а там и прилетели два гола. Но такая команда была достойна того, чтоб ее матч досмотрели до конца. В 90-х в такой ситуации никто бы не посмел покинуть стадион по истечении 90 минут. Драйв уходит. На трибунах это чувствовалось. Там уже давно не та атмосфера, в чем людей никак не обвинишь.

Вчера Ростов-на-Дону проснулся счастливым. Калининград о своем матче сегодня вряд ли вспоминал – «Динамо» «Аяксом» для него не стало. Городу очень нужна сильная команда, и обидно, что застойные футбольные времена закончатся для «Балтики» еще нескоро. Вдвойне обидно, что в Калининграде уже научились обходиться без нее.