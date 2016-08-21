Неймар не будет капитаном сборной. Силлессен заменит Браво в «Барселоне». Дайджест событий дня

Неймар больше не будет капитаном сборной

Нападающий сборной Бразилии Неймар больше не будет капитаном главной команды страны. Такое решение футболист принял после финального матча ОИ-2016. Напомним, что в финале Бразилия обыграла Германию (1:1, по пенальти – 5:4). «Сегодня я стал чемпионом с капитанской повязкой на руке. Для меня было огромной честью носить еe, но с сегодняшнего дня я больше не являюсь капитаном сборной Бразилии. Это послание для нового главного тренера сборной Тите о том, что он может искать нового капитана», – сказал он в интервью Channel News Asia.

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Завтра Лассана Диарра проведет переговоры с «Локомотивом»

Полузащитник «Галатасарая» Лассана Диарра, ранее выступавший за «Локомотив», завтра проведет переговоры с «железнодорожниками», сообщает ntvspor. Футболист планирует договориться об уменьшении размера штрафа, который он должен выплатить московской команде. Напомним, что суд обязал Диарра выплатить «Локомотиву» 10 с половиной миллионов евро за непредусмотренное досрочное расторжение контракта.

Нападающий «Арсенала» Кэмпбелл будет выступать за «Спортинг»

Лондонский «Арсенал» принял решение отдать в аренду своего нападающего Хоэля Кэмпбелла в лиссабонский «Спортинг». Футболист будет защищать цвета португальского клуба до конца этого сезона. Кэмпбелл является воспитанником костариканской «Саприссы», но с 2011 года нападающий принадлежит «Арсеналу». «Спортинг» — уже пятый клуб, в который «канониры» отправляют его в аренду.

«Челси» предложил «Реалу» 70 миллионов за Родригеса

Лондонский «Челси» продолжает искать способы усилить свою атаку. Не сумев договориться с «Эвертоном» относительно трансфера Ромелу Лукаку, команда Антонио Конте переключила свое внимание на нападающего «Реала» Хамеса Родригеса. Англичане готовы заплатить 70 миллионов евро за колумбийского футболиста, что на 10 миллионов меньше той цены, которую отдал сам «Реал» в 2014 году за трансфер Родригеса. На тот случай, если сделка не состоится, «пенсионеры» также рассматривают вариант приобретения Марио Манджукича из «Ювентуса».

Силлессен может не сыграть с «Ростовом» из-за перехода в «Барселону»

Голкипер «Аякса» Яспер Силлессен согласовал все условия перехода в «Барселону». В настоящий момент о сделке по-прежнему не объявляется, потому что клубы не достигли взаимопонимания относительно даты трансфера. «Аякс» хочет, чтобы вратарь принял участие в матче отборочного этапа Лиги чемпионов с «Ростовом», который состоится в среду. В то же время «Барселона» не хочет лишний раз подвергать футболиста опасности получения травмы.

«Арсенал» близок к подписанию Мустафи

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что его практически договорился о покупке защитника «Валенсии» Шкодрана Мустафи. «Да, мы близки. Но могу еще раз выразить свое мнение: расходы сами по себе – это не достоинство. Достоинство – это грамотные и взвешенные траты на действительно нужных игроков. Я уже немного наелся этими разговорами. Мы смотрим и анализируем абсолютно всe и должны принять правильное решение», – сказал он.

Калачев установил новый рекорд по числу игр в Премьер-лиге среди игроков «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев провел 201-й матч в РФПЛ. Напомним, что вчера он вышел на замену в игре с «Томью» (3:0). Таким образом, 35-летний белорус смог новый рекорд по числу игр в Премьер-лиге среди игроков ростовского клуба. Раньше по этому показателю в клубе был Михаилу Осинов.

Ключевые моменты 4-го тура РФПЛ

РФПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар», «Амкар» вырвал победу у «Урала»

В матче 4-го тура РФПЛ «Амкар» у себя дома одержал победу над «Уралом» – 1:0. Три очка пермскому клубу принес гол Дарко Бодула. Во втором матче дня «Спартак» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 2:0. Дублем в этом матче отличился Зе Луиш.

Лучшие фото с матча «Спартак» – «Краснодар»