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  • Мартина Каррера – дочь-красавица нового тренера «Спартака»

Мартина Каррера – дочь-красавица нового тренера «Спартака»

Массимо Каррера – счастливый отец двух дочерей – Мартины и Франчески. Сегодня мы любуемся младшенькой дочкой итальянского тренера – Мартиной.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Россия. Премьер-лига Россия Спарта
Комментарии (18)
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Riko777
1471446389
Мотивация для спартака
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Kuban23
1471446823
так себе) у нас получше есть и много..
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Cнег
1471451543
Что красивого? Кости и никакой женственности. Прекратите прогибаться,бомбардиры... Противно за вас. если писать не о чём, напишите из истории советского футбола, а не эти картинки бабов-ёгов публиковать...
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Sedoi_Goblin
1471467812
Едрит-Реал Мадрид! В натуре сайт с катушек съехал....Нет тем про футбол,так кобыл выпускают...(((Полный п*здец...
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Беспринципный Дима
1471468623
напихал бы ей в голову
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hellkid
1471496929
миленькая
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lysenkoff
1471506054
Симпатичная, но Спартаку от этого не тяжелей, не легче...
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Clockwork_Bob
1471516704
Ну, хоть подписчиков у дочки прибавиться, так что есть какой-то плюс от его назначения.
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jet andy
1471557083
Устроили тут Cosmopolitan)
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Болельщик 123-777
1471607824
Я не когда не понимал, зачем лесть в чужую семью и выкладывать фото близких !!! Я бы понял если бы она была бы она футболистом тогда можно фотки выставлять, ну типа посмотрите какие красотки играют за сборные !!! А так девушка красивая 5 +. Молодца
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