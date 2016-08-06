Видео дня. Зинченко заставил Стерлинга лаять

Александр Зинченко оказался крутым игроком в Fifa. Победив Рахима Стерлинга, украинец заставил того сначала признать крутость победителя, а затем лаять по-собачьи. Рахим в прекрасном стиле отбыл наказание, а пользователи интернета получили лишний повод поднять себе настроение.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Футболисты часто играют друг с другом в компьютерные симуляторы. Вот так, например, моделировали дерби Марко Ройс и Роман Нойштедтер, когда новоиспеченный русский еще выступал за «Шальке».

Любят играть в компьютерный футбол и игроки «Барселоны».

А футболисты «Челси», например, в прошлом сезоне выиграли компьютерных матчей едва ли не больше, чем реальных.

«Чтобы стать мастером спорта по FIFA, надо выиграть турнир». Интервью «фифера» Kefir