«Чтобы стать мастером спорта по FIFA, надо выиграть турнир». Интервью «фифера» Kefir

Киберспорт признан официальным видом спорта в России. Ульяна Лукьянченко поговорила с одним из самых известных «фиферов» страны Сергеем «Kefir» Никифоровым о том, как стать профессиональным спортсменом, играя на джойстике.

– Ты рад, что киберспорт признан официальным видом спорта?

– Для меня это определенно приятная новость. Я помню, что еще в начале нулевых, когда я только приходил в игровое пространство, киберспорт уже признавался официальным видом спорта, то есть это второй заход. Россия вообще была одним из первооткрывателей: проводилось много турниров, появлялись спонсоры, но тогда, конечно, компьютеры были слабенькие и вообще технологии не те. Сегодня стало привычным, что проводятся прямые трансляции кибер–турниров, и их смотрят миллионы человек. Призовые стали огромными. В [игре] FIFA пока таких денег нет, конечно, но, например, в Dota недавно призовой фонд турнира составил 18 миллионов долларов. Каждый призер получал по паре миллионов, представляете?

– То есть дела у киберспорта в России идут отлично?

– Зависит от игры. Dota и Counter–Strike– самые популярные игры у нас в стране, они постоянно развиваются и привлекают все больше народу. Моя любимая FIFA только сейчас начала как–то развиваться, она долгое место стояла на месте и не была популярной. Например, проводится «Кубок Лоусона», уже второй сезон, – это большой шаг вперед для развития FIFA в России.

– Получается, FIFA идет по правильному пути в России?

– Ну, когда я только начал участвовать в турнирах в 2009 году, то не видел особенно какого–то развития. Это было чисто «for fun», я получал какие–то карманные деньги за победы. Потом в 2013 году я решил уйти в Youtube, снимать свои ролики и продвигать себя как «фифера». Я теперь и известен как «фифер всея Руси». Годом ранее я выиграл чемпионат России, так что мне было чем хвастаться. В 2015 я стал двукратным чемпионом России. Но пока неофициально, в реестр еще не добавили.

– Скоро получишь звание мастера спорта?

– Я узнал об этом законе о киберспорте раньше всех. Мне рассказали еще в марте–апреле. Насколько я понимаю, все мои призовые места до момента принятия закона сгорают. Так что мне сейчас, чтобы стать мастером спорта, нужно вновь выиграть какой–то турнир. А вообще достаточно даже просто попасть на призовое место в турнире, который проводится при поддержке Федерации киберспорта России. Если на городском соревновании занимаешь какое–то место, можешь получить звание кандидата в мастера спорта. Для меня это все просто. Но если бы закон приняли раньше, меня бы уже утвердили. Но случилось, как случилось, я немножко не в то время, не в том месте оказался.

– Сколько у тебя подписчиков в Youtube?

– Спустя 2,5 года у меня 500 тысяч подписчиков, и аудитория растет. Вообще мы, блогеры, смогли сформировать определенное комьюнити и показать, насколько оно большое. Привлекается внимание спонсоров, например, организовываются новые турниры. Мы показываем, что FIFA – это смотрибельно, и с правильным подходом можно набрать большие рейтинги даже в онлайне. В феврале, например, меня онлайн смотрели около 25 тысяч человек. На одном известном сайте вели трансляцию мужской эстафеты по биатлону, и там было где–то 35 тысяч человек. Почти тот же самый уровень. А это биатлон! Мне было прикольно сравнить себя с одним из самых известных видов спорта в нашей стране.

– Многие шутят над Dota, что в нее играют школьники и задроты. А на деле там разыгрываются огромные деньги. Как так?

– Dota вообще серьезнее, чем кажется. Там, например, нужно тренироваться. Мне перед чемпионатом России по FIFA надо было, ну, пару дней просто посидеть поиграть в удовольствие. И я потом выиграл чемпионат России и поехал на чемпионат мира. У меня уже какая–то ручная память, делаю все на автомате. А в Dota не так все просто. Она и Counter–Strike – это топ–дисциплины киберспорта. У них миллионные призовые, постоянно появляются спонсоры, подписываются контракты, и люди получают стабильную зарплаты, ну, на уровне легкоатлетов, думаю. Игроки получают деньги размером в 10–15 тысяч долларов просто за то, что они состоят в той или иной спонсорской организации и играют в Dota. Но в чем большое преимущество FIFA – она никогда не надоедает. Каждый год выпускается новая версия, а в ней новые сезоны, новые фишки. Ты за год только успеваешь наиграться в этом сезоне и потом, хоп, и новая игра. И с каждым разом все лучше и лучше.

– Ты начал говорить про чемпионат мира по FIFA. Что это за мероприятие?

– Я был там два раза. В 2012-м в Китае было 32 участника, там я с первого места вышел из группы, но пролетел в 1/8 – попал на Коста–Рику и был слишком самоуверен, недооценил соперника. Было обидно, потому что я знал, что мог бы пройти дальше.

– Нашей бы реальной сборной выйти из группы хотя бы на Евро.

– Ну да… А в 2015 я очень неожиданно выиграл чемпионат России. До этого я в течение полугода занимался только своим каналом в Youtube. И я без опыта, без подготовки выиграл турнир. И это была красивая история, я всем доказал, что я это могу. Вообще за FIFA будущее. Я понимаю, что людям не надоест играть никогда. Сейчас вообще растет новое поколение людей, которые уже родились с компьютерами и с детства играют в онлайн-игры. Рейтинги онлайн-трансляций турниров по FIFA и по другим играм уже высокие, а в будущем, думаю, они будут вообще запредельные. Люди с каждым годом становятся все ближе к играм и к киберспорту вообще. Лет пять назад и я не думал, что все это поднимется до такого высокого уровня.

– Ты теперь тоже комментируешь?

– Сначала я комментировал свои игры, и это даже сложнее, чем комментировать игру людей со стороны. Надо три действия одновременно совершать: хорошо играть, интересно комментировать происходящее и еще играть на камеру. А просто комментировать матчи – это легко, надо просто говорить. В прошлом году мы с Юрой Дудем комментировали финал первого сезона «Кубка Лоусона». Было удачно.

– Ну он медийная такая личность, известная. Не было страшно без опыта–то?

– Ой, да еще неизвестно, кто из нас с кем вел, и кто из нас популярнее. Но я понимаю, что на телевидении не буду никогда комментировать. У меня немного другой сленг, я работаю на свою особенную аудиторию. Я в принципе могу в баре покомментировать и уверен, что соберу весь бар. Если бы можно было как–то легально комментировать онлайн настоящие матчи, я бы попробовал это сделать. Мне было бы интересно.