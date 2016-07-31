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  • «Спартак» разгромил «Арсенал». «Терек» обыграл «Крылья», а «Урал» – «Уфу». Главные события 1-го тура РФПЛ

«Спартак» разгромил «Арсенал». «Терек» обыграл «Крылья», а «Урал» – «Уфу». Главные события 1-го тура РФПЛ

Начинали мы сегодня с игры в Екатеринбурге, там нынешняя команда Виктора Гончаренко приехала в гости к его бывшей. При этом в стартовом составе «Урала» появился Роман Павлюченко, который помог уральцам победить «Уфу».

Онлайн матча «Урал» – «Уфа» – 2:0

Видеогалерея матча

Форма выглядела вот так:

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Стадион готов:

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1:0 в пользу уральцев, блестяще провалом «Уфы» воспользовался Емельянов.

Под конец первого тайма «Урал» удвоил счет, Павлюченко нанес точный удар после прострела. Счет 2:0 так не изменился до финального свистка.

Второй матч сегодняшнего дня состоялся на «Открытие-Арене»: московский «Спартак» принял тульский «Арсенал» – бывшую команду нынешнего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева. И успешно разгромил его. Скучно не было, как мы и обещали.

Онлайн матча «Спартак» – «Арсенал» – 4:0

Видеогалерея матча

Фотогалерея матча

Спартаковский состав очень любопытен: пять номинальных защитников в основе!

Гости упустили супермомент и были за это мгновенно наказаны: Ананидзе открыл счет в матче!

История повторилась: Тула могла сравнять, но не сравняла, «Спартак» перетерпел, а затем удвоил счет. И снова Джано!

Второй тайм начался с гола «Спартака». Блестяще разобрался на своем фланге Комбаров, прострел которого и замкнул Промес. И уже 3:0!

Четвертый мяч «Спартак» забил уже в добавленное время. Отличная работа, Квинси Промес!

Заключительная игра дня прошла на «Ахмат-Арене»: «Терек» сразился с самарскими «Крыльями Советов» без своего тренера – Рашид Рахимов не смог присутствовать на матче из-за высокой температуры.

Онлайн матча «Терек» – «Крылья Советов» – 1:0

Видеогалерея матча

А вот, кто руководил «Тереком» вместо Рахимова:

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«Крылья» успешно размялись перед игрой.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жаль, но снова в РФПЛ не очень зрелищный матч. Хотя «Терек» мог открыть счет несколько раз:

«Терек» ближе к концу матча все же забил, пусть и с пенальти. Отличился Грозав.

«Зенит» и «Локомотив» голов не забили. «Анжи» отобрал очки у ЦСКА. Главные события 1-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Урал Уфа Спартак Арсенал Ахмат Крылья Советов Павлюченко Роман Джано Емельянов Роман Промес Квинси Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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lihindic
1469973172
ага
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mihail1980
1469975535
урал усилился
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Nikitich
1469985723
Ай, это Спартак!
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alex-76
1469986541
на свиноферме праздник, Глушаков готовит шашлык.......
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Тим2015
1469995978
голы пошли
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арейская
1470015671
По результату все мои три прогноза оправдались, не прошел только тотал по "Спартаку"
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D'achkov
1470129913
арсенал жалко
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