Девушка, которая не хотела в Россию. Жена спартаковского новичка Фернандо

Сегодня «Спартак» сыграет свой первый матч в новом сезоне. «Бомбардир» знакомит читателей с женой главного новичка красно-белых, которая, по слухам, не слишком хотела уезжать в Москву.
Впрочем, сам Фернандо твердит обратное: «Наоборот, она даже больше меня хотела в Россию». Так ли это важно? Главное, что игрок согласился на переход в «Спартак» и уже в скором времени дебютирует в игре за клуб. Сам Фернандо – очень семейный человек, отец двоих детей и муж замечательной девушки Рафаэлы Риворедо, в соцсетях у которой не так уж много ярких снимков, а гораздо больше семейных. Любуйтесь!