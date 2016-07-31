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    Девушка, которая не хотела в Россию. Жена спартаковского новичка Фернандо


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    Голосов: 7
    31.07.2016 17:30
    Сегодня «Спартак» сыграет свой первый матч в новом сезоне. «Бомбардир» знакомит читателей с женой главного новичка красно-белых, которая, по слухам, не слишком хотела уезжать в Москву.

    Впрочем, сам Фернандо твердит обратное: «Наоборот, она даже больше меня хотела в Россию». Так ли это важно? Главное, что игрок согласился на переход в «Спартак» и уже в скором времени дебютирует в игре за клуб. Сам Фернандо – очень семейный человек, отец двоих детей и муж замечательной девушки Рафаэлы Риворедо, в соцсетях у которой не так уж много ярких снимков, а гораздо больше семейных. Любуйтесь!

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    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

    text

    Видео опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo)

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Рафаэлы Риворедо
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 1 августа 2016, 18:01

      столько тупых глоров))))я в шоке куда мир катится,деградация)))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 1 августа 2016, 17:59

      пока что самая приятная девушка футболиста на этом ресурсе!!!на ее месте я бы тож не хотел в Россию!помойка....

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 1 августа 2016, 09:34

      Почти на всех фотках губы тренирует.
      Откормила борова, как раз для свинарника.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 августа 2016, 00:24

      Ничего необычного.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 31 июля 2016, 21:35

      на свинью похожа) совпадение?)

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > loko-the_best 1 августа 2016, 18:01

      вот это шутеечка)))ппц прям,за клуб то свой не позорно???которым баба управляла и развалила)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +192

      Жека 35 31 июля 2016, 18:23

      Обычная баба)

      7
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