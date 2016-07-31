Девушка, которая не хотела в Россию. Жена спартаковского новичка Фернандо

Сегодня «Спартак» сыграет свой первый матч в новом сезоне. «Бомбардир» знакомит читателей с женой главного новичка красно-белых, которая, по слухам, не слишком хотела уезжать в Москву.

Впрочем, сам Фернандо твердит обратное: «Наоборот, она даже больше меня хотела в Россию». Так ли это важно? Главное, что игрок согласился на переход в «Спартак» и уже в скором времени дебютирует в игре за клуб. Сам Фернандо – очень семейный человек, отец двоих детей и муж замечательной девушки Рафаэлы Риворедо, в соцсетях у которой не так уж много ярких снимков, а гораздо больше семейных. Любуйтесь!

text Фев 6 2012 в 5:04 PST

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Ноя 5 2012 в 1:36 PST

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Янв 5 2013 в 8:02 PST

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Сен 21 2013 в 10:13 PDT

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Сен 24 2013 в 10:49 PDT

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Сен 26 2013 в 2:22 PDT

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Ноя 22 2013 в 8:51 PST

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Дек 10 2013 в 11:25 PST

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Янв 16 2014 в 7:42 PST

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Янв 22 2014 в 1:13 PST

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Мар 14 2014 в 4:24 PDT

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Май 7 2014 в 5:35 PDT

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Июл 12 2014 в 6:33 PDT

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Окт 25 2014 в 7:32 PDT

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Окт 28 2014 в 4:35 PDT

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Фев 11 2015 в 1:26 PST

text Фото опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Май 18 2016 в 4:10 PDT

text Видео опубликовано Raphaela Rivoredo ♛ (@rapharivoredo) Янв 11 2016 в 6:37 PST

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