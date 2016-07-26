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    Виктория Лопырева: самый сексуальный посол ЧМ-2018


    4
    Голосов: 8
    26.07.2016 18:20
    Сегодня Виктории Лопыревой исполняется 33 года. «Бомбардир» поздравляет ее с днем рождения и презентует читателям подборку лучших фотографий знаменитой девушки.

    Рассказывать долго о Виктории Лопыревой особого смысла нет: о ней знают даже те, кто не увлекается околофутболом. Девушка успешно закончила Ростовский государственный экономический университет, освоила карьеру модели, выиграла конкурс «Мисс Россия» в 2003 году, а еще через три года начала работать на телевидении.

    В 2007-м являлась соведущей Георгия Черданцева в программе «Футбольная ночь», с тех пор участвовала в различных телеэфирах. Была замужем за футболистом Федором Смоловым, однако в прошлом году они разошлись. Сейчас Лопырева активно готовится к ЧМ-2018, пропагандируя спорт и здоровый образ жизни в нашей стране.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Виктории Лопыревой
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 30 июля 2016, 02:30

      селедка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Rockbaby 29 июля 2016, 21:21

      ппц она стремная, фигурка канеш ниче

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Kaisla 28 июля 2016, 18:47

      без макияжа красива , с макияжем на любителя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 27 июля 2016, 18:01

      страшновата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 27 июля 2016, 13:37

      вот и олицетворение чм в россии, шлюха(((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Медвепут великий > Jack24 28 июля 2016, 06:55

      так то оно так, тока такое везде, не только у нас. Сиськи, письки , жопы кругом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      MONSTERqq 27 июля 2016, 12:43

      Очередная селиконавая тварь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 27 июля 2016, 10:38

      шлюхинас

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 27 июля 2016, 03:05

      фото с матча Зенит ЦСКА не такое удачное наверное)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 26 июля 2016, 22:59

      весь МИНСПОРТА разогнать)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 26 июля 2016, 22:08

      как вы уже надоели со своими телками

      2
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