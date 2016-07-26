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Виктория Лопырева: самый сексуальный посол ЧМ-2018

Рассказывать долго о Виктории Лопыревой особого смысла нет: о ней знают даже те, кто не увлекается околофутболом. Девушка успешно закончила Ростовский государственный экономический университет, освоила карьеру модели, выиграла конкурс «Мисс Россия» в 2003 году, а еще через три года начала работать на телевидении.

В 2007-м являлась соведущей Георгия Черданцева в программе «Футбольная ночь», с тех пор участвовала в различных телеэфирах. Была замужем за футболистом Федором Смоловым, однако в прошлом году они разошлись. Сейчас Лопырева активно готовится к ЧМ-2018, пропагандируя спорт и здоровый образ жизни в нашей стране.

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Комментарии (18)
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Ver
1469551031
Эта Виктория конечно очень красива, но как же нашему футболу не хватает других...настоящих...футбольных...
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A7XKOLYAN93
1469551130
Надо отдать должное футболерам. После неё, не то что бегать, ходить только на футбольном поле можно. Все силы у Феди забирала.
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MU-fanatic
1469551597
кожа,да кости...а это ( . )( . ), увы,не главное)))
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Lukasch2000
1469551818
Самая дорогая шалава России!!!
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никита голоян
1469560090
как вы уже надоели со своими телками
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kupryaev
1469577932
фото с матча Зенит ЦСКА не такое удачное наверное)
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Igreks
1469605115
шлюхинас
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MONSTERqq
1469612594
Очередная селиконавая тварь.
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Jack24
1469615844
вот и олицетворение чм в россии, шлюха(((
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Kuban23
1469631688
страшновата
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