Виктория Лопырева: самый сексуальный посол ЧМ-2018

Рассказывать долго о Виктории Лопыревой особого смысла нет: о ней знают даже те, кто не увлекается околофутболом. Девушка успешно закончила Ростовский государственный экономический университет, освоила карьеру модели, выиграла конкурс «Мисс Россия» в 2003 году, а еще через три года начала работать на телевидении.

В 2007-м являлась соведущей Георгия Черданцева в программе «Футбольная ночь», с тех пор участвовала в различных телеэфирах. Была замужем за футболистом Федором Смоловым, однако в прошлом году они разошлись. Сейчас Лопырева активно готовится к ЧМ-2018, пропагандируя спорт и здоровый образ жизни в нашей стране.

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