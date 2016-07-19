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    Адриана Лима – новая знаменитая пассия Сами Хедиры


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    Голосов: 5
    19.07.2016 20:15
    Папарацци запечатлели чемпиона мира и одну из самых красивых женщин планеты отдыхающими вместе. «Бомбардир» показывает, почему Хедире теперь завидует каждый мужчина.

    Сами получил травму перед самым важным матчем – полуфиналом с французами. Несомненно, это сказалось на итоговом результате и сильно расстроило футболиста. Но зато теперь ему есть, с кем поделится горем. После расставания с красоткой Леной Герке, Хедира очаровал не меньшую красотку – знаменитую Адриану Лиму. Папарацции запечатлели пару на острове Миконос, где возлюбленные вместе нежились на пляже.

    Адриана – давняя футбольная болельщица. Она страстно поддерживала родную Бразилию на ЧМ (и теперь может сколько угодно мстить Хедире за 7:1). Вы можете ее помнить по многочисленным фото с трибун в компании других ангелов Victoria's Secret или же по этой рекламе:

    Но вообще Лиму стыдно не знать. Свою модельную карьеру она начала в середине 90-ых (да-да, трудно поверить, но ей 35 и она старше своего нового бойренда на 5 лет). С начала 21-го века она стабильно попадает в топы самых высокооплачиваемых моделей мира и регулярно находится у вершины рейтингов самых сексуальных женщин планеты. Известнейший бренд женского белья Victoria's Secret ассоцируется, прежде всего, с этой очаровательной бразильянкой. Являясь матерью двух детей, она до сих пор находится в выдающейся форме и ежегодно принимает участие в показах и откровенных фотосессиях, до сих пор не прибегая к помощи пластических хирургов. Неудивительно, что в 2010-ом именно ей была доверена честь представить самый дорогой бюстгалтер в истории – стоимостью 2 миллиона долларов. Прибавьте к этому съемки в кино и сериалах, множество контрактов с ведущими брендами и широкую благотворительную деятельность – и получите едва ли не идеал современной женщины. Просто посмотрите, как она выглядит сейчас, после 20-и лет модельной карьеры:

    text

    Фото опубликовано Adriana Lima (@adrianalima)

    text

    Фото опубликовано Adriana Lima (@adrianalima)

    text

    Фото опубликовано Adriana Lima (@adrianalima)

    Ну а если вы вдруг каким-то чудом не видели ни одной фотосессии Адрианы, то наслаждайтесь:

    Лена Герке – бывшая девушка Сами Хедиры

    Ангел с секретом. Новая партнерша Криштиану Роналду

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Goal.com, The Place, Группа фанатов Адрианы Лимы ВК, Инстаграм Адрианы Лимы
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +840

      vovan55 23 июля 2016, 11:48

      вай-вай-вай какие все мачо...

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 21 июля 2016, 01:30

      ей покушать бы...)

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 июля 2016, 10:27

      Википедия говорит:С марта 2016 года встречается с мультимиллионером Русланом Инапшба. В июне пара объявила о помолвке. И кому верить?)

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Pro100Kid 20 июля 2016, 15:19

      наёбка какая то в википедии, ни Гугл ни Яндекс не знают "мультимиллионера" Руслана Инапшба. какой то абхазский поклонник Лимы видимо решил статью в вики подправить)))

      0
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      Рейтинг: +4

      Maksi4 > VGreen 23 июля 2016, 15:51

      Он же из Сухума))))))

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 20 июля 2016, 00:42

      Адриана божественна, тащусь по ней с детства

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 20 июля 2016, 00:05

      "Ни х*я себе" - сказал я себе

      1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 20 июля 2016, 00:01

      Футболеры и шлюшки... нормальный тандем.

      2
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      Рейтинг: -46

      kurskih > Lb40 20 июля 2016, 00:28

      и те и те продаются)

      1
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > kurskih 20 июля 2016, 08:34

      Шлюхи при этом дешевле, но удовольствия доставляют больше.

      2
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Foxitkuban 20 июля 2016, 09:43

      Ещё можно отшлепать,если плохо себя вела.
      А футболеры едут в Монте Карло.

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