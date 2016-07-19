Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адриана Лима – новая знаменитая пассия Сами Хедиры

Сами получил травму перед самым важным матчем – полуфиналом с французами. Несомненно, это сказалось на итоговом результате и сильно расстроило футболиста. Но зато теперь ему есть, с кем поделится горем. После расставания с красоткой Леной Герке, Хедира очаровал не меньшую красотку – знаменитую Адриану Лиму. Папарацции запечатлели пару на острове Миконос, где возлюбленные вместе нежились на пляже.

Адриана – давняя футбольная болельщица. Она страстно поддерживала родную Бразилию на ЧМ (и теперь может сколько угодно мстить Хедире за 7:1). Вы можете ее помнить по многочисленным фото с трибун в компании других ангелов Victoria's Secret или же по этой рекламе:

Но вообще Лиму стыдно не знать. Свою модельную карьеру она начала в середине 90-ых (да-да, трудно поверить, но ей 35 и она старше своего нового бойренда на 5 лет). С начала 21-го века она стабильно попадает в топы самых высокооплачиваемых моделей мира и регулярно находится у вершины рейтингов самых сексуальных женщин планеты. Известнейший бренд женского белья Victoria's Secret ассоцируется, прежде всего, с этой очаровательной бразильянкой. Являясь матерью двух детей, она до сих пор находится в выдающейся форме и ежегодно принимает участие в показах и откровенных фотосессиях, до сих пор не прибегая к помощи пластических хирургов. Неудивительно, что в 2010-ом именно ей была доверена честь представить самый дорогой бюстгалтер в истории – стоимостью 2 миллиона долларов. Прибавьте к этому съемки в кино и сериалах, множество контрактов с ведущими брендами и широкую благотворительную деятельность – и получите едва ли не идеал современной женщины. Просто посмотрите, как она выглядит сейчас, после 20-и лет модельной карьеры:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну а если вы вдруг каким-то чудом не видели ни одной фотосессии Адрианы, то наслаждайтесь:

Лена Герке – бывшая девушка Сами Хедиры

Ангел с секретом. Новая партнерша Криштиану Роналду

Чемпионат Европы Весь мир Германия Бразилия Хедира Сами
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lb40
1468962069
Футболеры и шлюшки... нормальный тандем.
Ответить
Майор Дзагоев
1468962343
"Ни х*я себе" - сказал я себе
Ответить
VGreen
1468964547
Адриана божественна, тащусь по ней с детства
Ответить
Pro100Kid
1468999630
Википедия говорит:С марта 2016 года встречается с мультимиллионером Русланом Инапшба. В июне пара объявила о помолвке. И кому верить?)
Ответить
MU-fanatic
1469053807
ей покушать бы...)
Ответить
vovan55
1469263722
вай-вай-вай какие все мачо...
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+