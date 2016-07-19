Адриана Лима – новая знаменитая пассия Сами Хедиры

Сами получил травму перед самым важным матчем – полуфиналом с французами. Несомненно, это сказалось на итоговом результате и сильно расстроило футболиста. Но зато теперь ему есть, с кем поделится горем. После расставания с красоткой Леной Герке, Хедира очаровал не меньшую красотку – знаменитую Адриану Лиму. Папарацции запечатлели пару на острове Миконос, где возлюбленные вместе нежились на пляже.
Адриана – давняя футбольная болельщица. Она страстно поддерживала родную Бразилию на ЧМ (и теперь может сколько угодно мстить Хедире за 7:1). Вы можете ее помнить по многочисленным фото с трибун в компании других ангелов Victoria's Secret или же по этой рекламе:
Но вообще Лиму стыдно не знать. Свою модельную карьеру она начала в середине 90-ых (да-да, трудно поверить, но ей 35 и она старше своего нового бойренда на 5 лет). С начала 21-го века она стабильно попадает в топы самых высокооплачиваемых моделей мира и регулярно находится у вершины рейтингов самых сексуальных женщин планеты. Известнейший бренд женского белья Victoria's Secret ассоцируется, прежде всего, с этой очаровательной бразильянкой. Являясь матерью двух детей, она до сих пор находится в выдающейся форме и ежегодно принимает участие в показах и откровенных фотосессиях, до сих пор не прибегая к помощи пластических хирургов. Неудивительно, что в 2010-ом именно ей была доверена честь представить самый дорогой бюстгалтер в истории – стоимостью 2 миллиона долларов. Прибавьте к этому съемки в кино и сериалах, множество контрактов с ведущими брендами и широкую благотворительную деятельность – и получите едва ли не идеал современной женщины. Просто посмотрите, как она выглядит сейчас, после 20-и лет модельной карьеры:
Ну а если вы вдруг каким-то чудом не видели ни одной фотосессии Адрианы, то наслаждайтесь:
Лена Герке – бывшая девушка Сами Хедиры
Ангел с секретом. Новая партнерша Криштиану Роналду