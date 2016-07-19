Адриана Лима – новая знаменитая пассия Сами Хедиры

Сами получил травму перед самым важным матчем – полуфиналом с французами. Несомненно, это сказалось на итоговом результате и сильно расстроило футболиста. Но зато теперь ему есть, с кем поделится горем. После расставания с красоткой Леной Герке, Хедира очаровал не меньшую красотку – знаменитую Адриану Лиму. Папарацции запечатлели пару на острове Миконос, где возлюбленные вместе нежились на пляже.

Адриана – давняя футбольная болельщица. Она страстно поддерживала родную Бразилию на ЧМ (и теперь может сколько угодно мстить Хедире за 7:1). Вы можете ее помнить по многочисленным фото с трибун в компании других ангелов Victoria's Secret или же по этой рекламе:

Но вообще Лиму стыдно не знать. Свою модельную карьеру она начала в середине 90-ых (да-да, трудно поверить, но ей 35 и она старше своего нового бойренда на 5 лет). С начала 21-го века она стабильно попадает в топы самых высокооплачиваемых моделей мира и регулярно находится у вершины рейтингов самых сексуальных женщин планеты. Известнейший бренд женского белья Victoria's Secret ассоцируется, прежде всего, с этой очаровательной бразильянкой. Являясь матерью двух детей, она до сих пор находится в выдающейся форме и ежегодно принимает участие в показах и откровенных фотосессиях, до сих пор не прибегая к помощи пластических хирургов. Неудивительно, что в 2010-ом именно ей была доверена честь представить самый дорогой бюстгалтер в истории – стоимостью 2 миллиона долларов. Прибавьте к этому съемки в кино и сериалах, множество контрактов с ведущими брендами и широкую благотворительную деятельность – и получите едва ли не идеал современной женщины. Просто посмотрите, как она выглядит сейчас, после 20-и лет модельной карьеры:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну а если вы вдруг каким-то чудом не видели ни одной фотосессии Адрианы, то наслаждайтесь:

Лена Герке – бывшая девушка Сами Хедиры

Ангел с секретом. Новая партнерша Криштиану Роналду