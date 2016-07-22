Кристен Пресс – чрезвычайно сексуальная представительница женского футбола

Кристен – 27-летняя американская футболистка, весьма успешно выступающая на позиции форварда. В сборной США, с которой она стала чемпионкой мира год назад, Пресс либо играет в дуэте нападающих, либо атакует с правого фланга полузащиты.
Будучи успешной спортсменкой, Кристен получила предложение сняться обнаженной для специального журнала «The Body Issue» от ESPN. Как и многие женщины, американка без особых раздумий согласилась раздеться на камеру.
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