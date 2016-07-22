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    Кристен Пресс – чрезвычайно сексуальная представительница женского футбола


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    Голосов: 15
    22.07.2016 17:24
    Женский футбол сложно назвать уж очень завлекающим видом спорта, однако принимают участие в нем, порой, весьма сексуальные девушки. Одна из таких – наша сегодняшняя героиня из сборной США.

    Кристен – 27-летняя американская футболистка, весьма успешно выступающая на позиции форварда. В сборной США, с которой она стала чемпионкой мира год назад, Пресс либо играет в дуэте нападающих, либо атакует с правого фланга полузащиты.

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    Будучи успешной спортсменкой, Кристен получила предложение сняться обнаженной для специального журнала «The Body Issue» от ESPN. Как и многие женщины, американка без особых раздумий согласилась раздеться на камеру.

    Элис Кампельо – удивительная девушка Альварто Мораты

    Кэсси – горячая девушка самого полезного защитника чемпионов Европы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Кристен Пресс
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      time2be 29 сентября 2016, 00:29

      Близится ЧМ 2018 и футбол потихоньку вползает в жизни, откуда не ждали. Данный отрезок истории начался с того, что неведомо как в моём фб появилась Анастасия Раинская, капитан команды "Мед-ведь", которая и обратила моё внимание на субботние игры высшей женской любительской лиги. Это оказалось намного увлекательнее, чем я предполагал - вообще другого типа зрелище, чем обычный: меньше напора, зато намного больше нюансов, изящных движений, развивающихся волос, ну и вообще.

      Я подозревал, что "мужская" игра откладывает отпечаток на всех, но нет, футболистки крайне разные: есть жёсткорезкие короткостриженные, милые хохотушки, бизнеследи со стальными глазами, девочки-девочки, да всех не перечесть. Из болельщиков - любимые, подружки, дети, и даже трое залётных фанатов с файерами, петардами, и в stone island, как положено.

      Интересно оказалось взять за точку отсчёта мяч. Если водить за ним камерой, то его оранжевое величество неподвижно, а вокруг люди занимаются чем-то своим.

      Не спрашивайте, кто кому сколько забил - не знаю, я был слишком увлечён игрой ))

      Только бы не заболеть... только бы не заболеть... ))

      Наши футбольные красотки тоже огого: http://www.time4brand.com/single-post/2016/09/24/Красота-спасает-футбол

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 августа 2016, 17:57

      А я не понимаю, почему она все интимные места закрыла, и ее фотосессия называется обнаженной??? Просто если разобраться, то мы видим ее голову, волосы, лицо, шею, руки, плечи, живот, спину, пупок, ноги . . . Все перечисленное можно увидеть и в магазине, и в больнице, и на пляже, даже в детском саду . . . Так что выходить, девушки носящие короткую одежду, все обнаженные? Тогда почему, эта фотосессия, считается топ новостью?

      7
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 августа 2016, 20:23

      Плять-плятью, обычная стадионная маруха. Только не пойму, при чём тут футбол?На хера всякое жёлтое гавно размещать на спортивном сайте?

      0
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      Рейтинг: +38

      d_joker 26 июля 2016, 22:36

      Ну так себе если честно! На любителя!!!

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 23 июля 2016, 11:46

      а что, нормальная деваха

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 июля 2016, 00:35

      Ещё одна наркоманка.

      -2
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      Рейтинг: +93

      barbardir 22 июля 2016, 21:53

      Тема сисек не раскрыта

      5
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > barbardir 25 июля 2016, 09:57

      их нет)))

      -1
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      Рейтинг: +254

      Dinamikk 22 июля 2016, 18:13

      Ничево такая кобыла

      -1
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      Рейтинг: -12

      клoр > Dinamikk 22 июля 2016, 18:36

      это не кобыла, а девушка, ублюдок ты ебучий

      7
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      Рейтинг: +11

      Brother > Чеславас 23 июля 2016, 13:04

      Еще один чмошник-неудачник высрался.

      0
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      Рейтинг: +11

      Brother > 23 июля 2016, 23:08

      Клоун, учи русский язык.

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