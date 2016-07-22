Кристен Пресс – чрезвычайно сексуальная представительница женского футбола

Кристен – 27-летняя американская футболистка, весьма успешно выступающая на позиции форварда. В сборной США, с которой она стала чемпионкой мира год назад, Пресс либо играет в дуэте нападающих, либо атакует с правого фланга полузащиты.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Будучи успешной спортсменкой, Кристен получила предложение сняться обнаженной для специального журнала «The Body Issue» от ESPN. Как и многие женщины, американка без особых раздумий согласилась раздеться на камеру.

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