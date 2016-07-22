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  • Кристен Пресс – чрезвычайно сексуальная представительница женского футбола

Кристен Пресс – чрезвычайно сексуальная представительница женского футбола

Кристен – 27-летняя американская футболистка, весьма успешно выступающая на позиции форварда. В сборной США, с которой она стала чемпионкой мира год назад, Пресс либо играет в дуэте нападающих, либо атакует с правого фланга полузащиты.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Будучи успешной спортсменкой, Кристен получила предложение сняться обнаженной для специального журнала «The Body Issue» от ESPN. Как и многие женщины, американка без особых раздумий согласилась раздеться на камеру.

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Комментарии (12)
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Dinamikk
1469200430
Ничево такая кобыла
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barbardir
1469213622
Тема сисек не раскрыта
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Zeff
1469223324
Ещё одна наркоманка.
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vovan55
1469263593
а что, нормальная деваха
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d_joker
1469561782
Ну так себе если честно! На любителя!!!
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Дон Посей
1470504186
Плять-плятью, обычная стадионная маруха. Только не пойму, при чём тут футбол?На хера всякое жёлтое гавно размещать на спортивном сайте?
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Аристократ Олжик
1471618645
А я не понимаю, почему она все интимные места закрыла, и ее фотосессия называется обнаженной??? Просто если разобраться, то мы видим ее голову, волосы, лицо, шею, руки, плечи, живот, спину, пупок, ноги . . . Все перечисленное можно увидеть и в магазине, и в больнице, и на пляже, даже в детском саду . . . Так что выходить, девушки носящие короткую одежду, все обнаженные? Тогда почему, эта фотосессия, считается топ новостью?
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time2be
1475098157
Близится ЧМ 2018 и футбол потихоньку вползает в жизни, откуда не ждали. Данный отрезок истории начался с того, что неведомо как в моём фб появилась Анастасия Раинская, капитан команды "Мед-ведь", которая и обратила моё внимание на субботние игры высшей женской любительской лиги. Это оказалось намного увлекательнее, чем я предполагал - вообще другого типа зрелище, чем обычный: меньше напора, зато намного больше нюансов, изящных движений, развивающихся волос, ну и вообще. Я подозревал, что "мужская" игра откладывает отпечаток на всех, но нет, футболистки крайне разные: есть жёсткорезкие короткостриженные, милые хохотушки, бизнеследи со стальными глазами, девочки-девочки, да всех не перечесть. Из болельщиков - любимые, подружки, дети, и даже трое залётных фанатов с файерами, петардами, и в stone island, как положено. Интересно оказалось взять за точку отсчёта мяч. Если водить за ним камерой, то его оранжевое величество неподвижно, а вокруг люди занимаются чем-то своим. Не спрашивайте, кто кому сколько забил - не знаю, я был слишком увлечён игрой )) Только бы не заболеть... только бы не заболеть... )) Наши футбольные красотки тоже огого: http://www.time4brand.com/single-post/2016/09/24/Красота-спасает-футбол
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