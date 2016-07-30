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  • Новый «Зенит», сенсационный «Рубин». Интриги чемпионата России 2016/17

Новый «Зенит», сенсационный «Рубин». Интриги чемпионата России 2016/17

Сумеет ли ЦСКА отстоять титул?

Вопрос, на который ответить однозначно не решится никто. Несмотря на уход Мусы, ЦСКА удалось сохранить костяк команды. В строю многоопытная защита, которая еще сможет провести сезон на привычном для себя уровне. Есть разрушитель Вернблум, являющийся одним из лучших на своей позиции в РФПЛ. В наличии Еременко, Тошич и Натхо, должен в скором времени вернуться Дзагоев. Сейчас руководство клуба озадачено строительством нового стадиона, который должен открыться через несколько месяцев, потому полноценных трансферов от армейцев мы в этом сезоне не увидели. Однако при нынешнем финансовом дефиците красно-синие укрепились очень неплохо. На место Мусы пришел Ласина Траоре, прекрасно знакомый с российскими реалиями, на фланг был выписан Алексей Ионов, у которого есть шанс вернуться на высокий уровень, плюс вернулись из аренды Миланов и Страндберг. В общем, тот самый чемпионский состав на месте. Однако вполне вероятно, что ЦСКА уже немного пресытился стабильностью в составе, да и у Слуцкого наблюдается явный кризис идей после провального лета. На этом фоне именно этот сезон даст ответ на вопрос: является ли Леонид Викторович топовым тренером.

Цифра: 0. ЦСКА не потратил ни копейки в это трансферное окно, лишь оформив годичные аренды Ионова из «Динамо» и Траоре из «Монако». По словам Слуцкого, больше трансферов ждать не стоит.

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Проведет ли «Ростов» второй крутой сезон подряд?

Мало кто поспорит с тем, что львиная доля заслуги в успехах прошлогоднего «Ростова» – фигура главного тренера. Курбан Бердыев выжал максимум из имеющегося материала, раскрыв нам таких игроков, как Баштуш, Новосельцев, Маргасов, Джанаев и Полоз. Серебряные медали, конечно же, скачок выше головы этой команды. Грамотное построение игры Курбаном Бекиичем и доскональный анализ слабых мест соперников позволили «Ростову» запрыгнуть на вторую строчку. Однако в новом сезоне ростовчанам вряд ли удастся повторить свой успех. Во-первых, к команде будут относиться уже совсем по-другому, а значит, недооценки со стороны соперника ждать не стоит. Во-вторых, манеру игры «Ростова» все более-менее изучили. Отдай им мяч, и игроки не будут знать, что с ним делать. И в-третьих, команды типа «Ростова» и «Лестера» очень зависимы от настроения. Пока у них прет, они не знают усталости и готовы разорвать любого. Однако вполне вероятно, что игра команды посыплется, когда начнется физический и эмоциональный спад. В любом случае, желаем «Ростову» повторения сказки и удачного выступления в Лиге чемпионов.

Цифра: 20. Столько мячей пропустил «Ростов» в прошлом сезоне, что является лучшим результатом среди клубов Премьер-лиги.

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Как изменится «Зенит» с приходом Луческу?

«Зенит» наравне с «Рубином» в этом сезоне ждут кардинальные перемены. С приходом Мирчи Луческу и отъездом за границу Халка и Витселя (думается, к этому все уже давно идет), игра команды претерпит огромные изменения. Отныне все командные взаимодействия не будут сводиться к аксиоме «отдай Халку, а он что-нибудь придумает». Луческу будет выстраивать командную игру, похожую на ту, что «Зенит» демонстрировал при Спаллетти до прихода звездных новичков. Подтверждение тому – не самые громкие, но качественные трансферы, которые проводят сине-бело-голубые. С приходом Мака и Жулиано питерцы расширили свой диапазон действий в атаке. Не сомневайтесь, в стане «Зенита» мы еще увидим не одного новичка. Румынский тренер свое дело знает. Возможно, игрокам понадобится один сезон, чтобы полностью понять то, что от них хочет главный тренер. Однако возможен и вариант, при котором Луческу в кратчайшие сроки поставит команде игру и в первый же сезон добавит к Суперкубку России еще один трофей.

Цифра: 8. Столько раз кряду Луческу становился чемпионом Украины вместе с донецким «Шахтером». С 2004 по 20013 год Мирча неизменно занимал первое место в чемпионате.

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Готов ли «Краснодар» к борьбе за чемпионство?

Как можно не симпатизировать «Краснодару»? Молодая раскрепощенная команда с талантливым российским тренером под руководством грамотного бизнесмена, правильно и разумно вкладывающего свои деньги в долгосрочный проект. Тем не менее, представить, что здесь и сейчас «быки» будут бороться за титул, очень сложно. Кажется, что пока команда к этому просто не готова. Многое будет зависеть от того, в какой форме предстанет перед нами Федор Смолов, зажегший в прошлом сезоне. Вернется ли Мамаев в состав? Готов ли Измайлов вновь выступать на высоком уровне? Будет ли прогрессировать Крицюк? Пока «Краснодар» – уравнение со множеством неизвестных. Потому прогнозировать их выступление крайне тяжело. Не сказать, что команда обладает выдающимся внутренним резервом. Краснодарская академия пока не начала подпитывать первую команду, которой придется в этом сезоне выступать на трех фронтах. Потянет ли «Краснодар» – большой и большой вопрос.

Цифра: 200 миллионов евро. В такую сумму обошлось Сергею Галицкому строительство стадиона для клуба. Арена вместимостью 35 тысяч мест должна будет открыться в ближайшее время.

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Наладит ли Аленичев стабильную игру в «Спартаке»?

Уже 15 лет болельщики «Спартака» ждут, когда их клуб встанет на правильные рельсы и под победным спартаковским духом помчатся к новым трофеям. Пока получается не очень. Дмитрий Аленичев производит впечатление умного и уравновешенного человека, однако на данный момент стать настоящим боссом в команде у него не получается. В прошлом сезоне игроки действовали каждый сам по себе, игра шла через либо через Промеса, который за счет индивидуальных действий принес красно-белым множество очков, либо через фланги, откуда делались навесы на столба Зе Луиша. Сам Аленичев в прошлом сезоне заявил, что следующий чемпионат станет для него определяющим. Очень хочется, чтобы у него получилось хотя бы потому, что Дмитрий Анатольевич производит симпатию большой аудитории. Что касается ответа на вопрос, то сильный тренер на второй сезон при хорошем подборе исполнителей должен показывать результат. Этот самый подбор у «Спартака» есть. Теперь дело за главным.

Цифра: 15. Столько лет «Спартак» не может стать чемпионом страны. Последний трофей красно-белые завоевали в 2003 году, взяв Кубок России.

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Что ждать от «Локомотива»?

Все мы привыкли к тому, что «Локомотив» перед каждым сезонов ведет бравые речи о борьбе за самые высокие места и еврокубках. Порой железнодорожники и впрямь забираются высоко и относительно неплохо выступают в Европе. Но не более того. В этом сезоне «Локо» пока скромно ведет себя на трансферном рынке (точнее, вообще никак себя не ведет), в графе приобретения красуется голый «ноль». После ухода Ниасса в атаке красно-зеленых не обнаружилось нового лидера. Отсюда и провал на заключительном отрезке прошлого чемпионата. В этом году вряд ли что-то изменится. Несмотря на возможную смену руководства, в команду вряд ли потекут баснословные суммы. Потому ожидать чего-то необычного от «Локо» не стоит.

Цифра: 20 миллионов евро. Столько «Локомотив» выручил от продажи своей главной звезды Умара Ниасса в «Эвертон». Деньги, правда, в приобретение новичков вложены не были.

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Каким будет новый «Рубин»?

Зато вот куда этим летом деньги полились рекой, так это в казанский «Рубин». Клуб из столицы Татарстана выписал из «Малаги» очень толкового тренера Хави Грасию, который провел массовую испанизацию команды. Бауэр, Санчес, Самбрано, Лестьенн, Рочина, Саму и конечно же, Алекс Сонг составили новую когорту легионеров. Прибавьте сюда молодых россиян Жемалетдинова и Махатадзе, которые помогут команде вписаться в лимит на легионеров, и получите коллектив, способный бороться за первое место. Вполне возможно, Хави Грасии удастся быстро вписать новичков в командную игру и освоиться в России самому. Но, вероятнее всего, ошибок, особенно на первых порах, избежать не удастся, и «Рубин» нет-нет, да и будет терять очки. В любом случае более-менее выстроенную игру в исполнении казанцев мы с вами увидим не раньше зимы. И только тогда можно будет делать какие-то конкретные выводы.

Цифра: 10. Столько новичков, считая главного тренера, подписали этим летом контракт с «Рубином». И казанцы не намерены останавливаться.

Как «Рубин» меняет вообще все

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Ростов Зенит Локомотив Спартак Рубин Краснодар Траоре Ласина Ниасс Умар Бердыев Курбан Луческу Мирча Грасия Хави Галицкий Сергей
Комментарии (11)
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Strig
1469865688
А после евро наш футбол ещё глубже в одном таком месте на букву Ж
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Zenit-84
1469866037
С 2004 по 20013 год Мирча неизменно занимал первое место в чемпионате. Столько люди не живут)))
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GM
1469866898
15. Столько лет «Спартак» не может стать чемпионом страны. Последний трофей красно-белые завоевали в 2003 году, взяв Кубок России.
Уже выросло новое поколение поросят, которые не знают, что такое ПОБЕДА, которое привыкли, что Спартак - вечный аутсайдер. Но начало каждого сезона сопровождается мантрами "мы всех порвем, вы "народная команда". Привычка-с. Смешные, розовые, лопоухие...
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lihindic
1469867341
согласен
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refer1
1469868691
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CSKA №1
1469874311
ЦСКА-ЧЕМПИОН !!!
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pik54
1469881961
Зинит и ЦСКА поведут борьбу за лидерство.
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koka7751
1469884002
Татары возьмут Московию!
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