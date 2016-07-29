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    Чорлука уедет из России. Швайнштайгер завершил международную карьеру. Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    29.07.2016 21:20
    «Рома» хочет продать Паредеса в «Зенит». Дзагоев может восстановиться к старту РФПЛ. Погба пройдет медобследование для перехода в «МЮ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Чорлука в ближайшие два дня может перейти в один из клубов Европы

    Агент защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки заявил, что ведет переговоры с европейскими клубами. По словам Бошко Жупановича, в ближайшие дни по данному вопросу должна наступить ясность. «В настоящий момент ведутся переговоры с европейскими клубами по поводу возможного трансфера игрока. Но никаких договоренностей пока нет. Думаю, в ближайшие пару дней мы определимся с будущим Чорлуки», – заявил Жупанович.

    Погба в Лос-Анджелесе пройдет медицинское обследование для «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в ближайшие дни должен оформить свой переход в «Манчестер Юнайтед». Футболист пройдет медицинское обследование для английского клуба в Лос-Анджелесе. Утверждается, что трансфер француза обойдется «МЮ» в 110 миллионов фунтов стерлингов. Сам Погба может получить контракт с недельной зарплатой 290 тысяч фунтов стерлингов.

    Что даст «МЮ» приход Поля Погба

    «Рома» намерена продать Паредеса в «Зенит», отказав «Ювентусу»

    «Рома» готова продать полузащитника Леандро Паредеса в «Зенит». Римский клуб имеет предложение по футболисту и от «Ювентуса», который оценивает его трансфер в 18 миллионов евро. В свою очередь российский клуб готов заплатить за Паредеса 20 миллионов, утверждает Leggo. По данным источника, «Рома» намерена отказать туринцам из-за нежелания усиливать своего прямого конкурента по национальному первенству.

    Гогниев стал игроком «Кубани»

    Нападающий Спартак Гогниев перешел в «Кубань». Контракт с 35-летним игроком, перешедшим в команду из Краснодара на правах свободного агента, подписан по схеме «1+1». Напомним, что последним клубом Гогниева был «Урал». В прошлом сезоне российской Премьер-лиги форвард провел 17 матчей, в которых забил девять голов.

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    Швайнштайгер завершил карьеру в сборной Германии

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. «Дорогие поклонники сборной Германии! Я обратился к наставнику национальной команды больше не вызывать меня в сборную. Я решил завершить карьеру в Бундестим. Выражаю слова благодарности всей команде, тренерам и сотрудникам сборной, нашим болельщикам и DFB», – написал Швайнштайгер в Twitter.

    Дзагоев может сыграть с «Анжи» в 1-м туре РФПЛ

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сегодня отправится в составе армейцев на выездной матч с «Анжи» в рамках 1-го тура РФПЛ. Таким образом, есть вероятность того, что футболист появится на поле после двухмесячной паузы из-за травмы, по причине которой Дзагоев пропустил Евро-2016. В прошедшем сезоне Дзагоев провел в чемпионате России 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

    Халк вернется в Россию и попрощается с болельщиками «Зенита»

    Нападающий сборной Бразилии Халк, этим летом перешедший из «Зенита» в «Шанхай СИПГ», вернется в Россию. 30-летний форвард посетит стартовый матч РФПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Локомотивом». Отмечается, что церемония прощания с футболистом пройдет в перерыве поединка.

    Вьетто на правах аренды перешел в «Севилью»

    Нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто перешел на правах аренды в «Севилью». 22-летний игрок подписал с действующим победителем Лиги Европы контракт на один сезон. Форвард уже прошел медицинское обследование и принял участие в тренировке команды. Ранее сообщалось, что аренда аргентинца обойдется «Севилье» в 3 миллиона евро.

    Таблица летних трансферов Примеры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 30 июля 2016, 07:56

      открытие ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С ФУТБОЛИСТОМ !!! (помер для них бомжик)

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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 29 июля 2016, 21:25

      Халк что легендой клуба стал?

      -2
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      Рейтинг: +348

      343443 > Rorschach krym 30 июля 2016, 00:01

      неттттттттттттттттттттттттттттттттттт


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      Рейтинг: +67

      Hangeldi > Rorschach krym 30 июля 2016, 09:58

      Ты нет а он Да

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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym > Hangeldi 30 июля 2016, 19:13

      Смешно просто, он и ста матчей не отыграл за клуб, для порту он более "легендарнее", да и в Зенит он пришел ради денег и ушел оттуда ради опять таки денег.

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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym > Hangeldi 30 июля 2016, 19:16

      Да и вообще при чем тут я и Зенит, или ты пытался меня задеть этим? Мне пох_у_й на Зенит и тем более на тебя

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