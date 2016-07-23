«Зенит» выиграл Суперкубок России. Мутко исключает ВОБ из РФС. Дайджест событий дня

«Зенит» завоевал четвертый Суперкубок России

И в этом клубу изрядно помог Маурисио. Именно он стал автором единственного гола в матче, на 23-й минут, замкнув навес с правого фланга. Игра шла за преимуществом петербуржского клуба, который для старта сезона выглядел очень здорово. А Леонид Слуцкий в который раз не может одолеть «Зенит».

Гол Маурисио приносит «Зениту» Суперкубок России! Ключевые моменты матча

Мутко решил разобраться с ВОБ

После пламенного эфира на «Матч ТВ», министр спорта все же принял решение подвергнуть ВОБ санкциям. Мутко заявил, что члены объединения подвели его, став виновниками беспорядков. В результате, на исполкоме РФС было принято решение об исключении ВОБ из организации, а также увольнении руководства объединения.

«Лимит ничего не прибавляет и не убавляет». Что мы узнали из интервью Мутко «Матч ТВ»

В новом сезон формат лимита останется неизменным

Исполком подарил нам множество важных новостей. Разумеется, тема лимита тоже была затронута. Вопрос журналистов о наболевшем вновь вывел Мутко на эмоции. Он заявил буквально следующее: «не надо дергаться – сезон начинается. Правила во время игры не меняются. Клубы формировали составы на чемпионат. А вот что будет дальше – посмотрим». Министр до сих пор считает лимит важным элементом развития российского футбола, а об изменении формата можно будет говорить позже.

На исполкоме РФС рассмотрели вопрос введния потолка зарплат

Неожиданная радостная новость. Лимит остается, но при нем могут ввести потолок зарплат. Сегодня данный вопрос обсуждался на исполкоме. Руководитель РФС подчеркнул, что вскоре может быть прописан потолок зарплат, в том числе и для молодых игроков.

Витсель твердо намерен покинуть «Зенит»

Об этом сообщил Мирча Луческу. Зная о конкретном интересе к нему от итальянских и английских клубов, Аксель решил встретиться с руководством и поговорить о трансфере. Он попросил не удерживать его в команде, на что начальство отреагировало с пониманием. Уход одного из лучших игроков РФПЛ – вопрос времени.

Игуаин выбрал «Ювентус»

Спрос на аргентинца был колоссальный, но всех переиграл туринский гранд. Сообщается, что вчера Гонсало уже прошел медосмотр, а трансфер обойдется «Юве» в 95 миллионов евро. Очередной пример качественного менеджмента от Де Лаурентиса: за такую сумму можно купить нескольких топ-игроков.

Цифра дня. Игуаин бесценен

«Барселона» купила нападающего «Атлетико»

Речь о Лусиане Вьетто, который так и не смог адаптироваться к мадридскому футболу. Возможно, каталонский ему окажется ближе, ведь он обожает демонстрировать технику. Трансфер обошелся «Барселоне» в 22 миллиона евро.

Именем Роналду назову аэропорт

Речь об аэропорте его родной Мадейры. Региональный совет острова уже поддержал решение о переименовании. Несомненно, текущий год – лучший в карьере Криштиану. Он сам в этом признает, радуясь, что выиграл множество командных трофеев. Однако не забыл он и про «Золотой мяч», заявив, что в этом году станет фаворитом в споре за награду. Шутить над ним здесь сложно, ведь конкурентов, и правда, нет.

Мутко out! У провала во Франции есть лишь один «отец»

Цифра дня. Игуаин отказался от поезда денег ради футбола