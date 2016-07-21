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    Цифра дня. Игуаин бесценен


    3
    Голосов: 1
    21.07.2016 14:00
    Форвард «Наполи» – один из главных лотов трансферного лета. Однако ни на одно многомиллионное предложение он пока не ответил согласием. Президент клуба доходчиво объяснил, почему у Гонсало нет цены.

    Активный интерес к Игуаину в последние месяцы проявлял и «Ювентус», и «Арсенал», и «ПСЖ», и «Манчестер Юнайтед», и даже «Хэбой Форчун», а также нескольких других клубов, способных заплатить за одного игрока более 70-и миллионов. Но Гонсало все еще в Неаполе, и, судя по всему, не намерен ничего менять. Показательной стала ситуация с конкретным и очень солидным предложением «Атлетико», которому тоже было отказано. Аргентинец поступает правильно, ведь, если он уйдет, то все мы будем скучать по фирменному драйвовому заряду от «Децибела» Беллини.

    Цифра дня. Игуаин отказался от поезда денег ради футбола

    7 голов и 5 гифок про Игуаина, лучшего форварда Серии А (и мира)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11

      ghostfacekillah 23 июля 2016, 07:54

      не стоит и половины денег

      0
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 21 июля 2016, 14:22

      Молодец парень

      2
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