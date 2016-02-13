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    7 голов и 5 гифок про Игуаина, лучшего форварда Серии А (и мира)


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    Голосов: 0
    13.02.2016 22:00
    Гонсало Игуаин далеко оторвался от всех в бомбардирской гонке. Аргентинец проводит главный сезон в своей карьере. «Бомбардир» показывает, почему обороне «Ювентуса» в матче против «Наполи» нужно опасаться именно Игуаина.

    Гонсало способен в одиночку сделать себе голевой момент. Инсинье оставалось только пнуть мяч в нужную точку.

    Ему даже не всегда нужно подходить к чужой штрафной. Достаточно просто удачно попасть по мячу.

    Удар в касание – еще одно важное умение Гонсало.

    С Игуаина никогда нельзя спускать глаз. Если дать ему немного свободы, то можно получить вот такой удар под дальнюю штангу.

    Часто он даже не смотрит на ворота, но все равно умудряется вколотить мяч в сетку.

    Бывает, что становить его не может и половина команды соперников.

    А иногда ему достаточно сделать одно легкое прикосновение к мячу, которое дезориентирует вратаря.

    http://49.media.tumblr.com/0631523581df9a5521d168d4fa8f7190/tumblr_nvsi34eKGI1qg1k0jo3_250.gif

    Гонсало очень важна поддержка партнеров.

    http://49.media.tumblr.com/1855147ae503723cd0818c73d63a7a82/tumblr_o07anwrZKc1u3oekko1_400.gif

    И тренера.

    http://49.media.tumblr.com/1d543ebb5584f4cf0138bf1f5907c081/tumblr_nvax1gq6zY1qg7n4xo3_500.gif

    Он бывает эмоциональным.

    http://45.media.tumblr.com/96cee95033bdc7d17502be1d1105ecb9/tumblr_nllc6rPVye1r0z4zzo1_250.gif

    Развлекает скамейку запасных.

    http://49.media.tumblr.com/0cdb7b095bb802af8fc40db0fc75c286/tumblr_o0l0ylsD5k1qg1k0jo1_250.gif

    Человек, полностью отдающийся игре.

    Пять причин, почему этот сезон в Серии А уже крутой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Tumblr
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 15 февраля 2016, 00:17

      Съела оборона Юве Игуаина вместе с косточками)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 14 февраля 2016, 14:19

      Гифки зачёт!))

      0
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