7 голов и 5 гифок про Игуаина, лучшего форварда Серии А (и мира)

Гонсало способен в одиночку сделать себе голевой момент. Инсинье оставалось только пнуть мяч в нужную точку.

Ему даже не всегда нужно подходить к чужой штрафной. Достаточно просто удачно попасть по мячу.

Удар в касание – еще одно важное умение Гонсало.

С Игуаина никогда нельзя спускать глаз. Если дать ему немного свободы, то можно получить вот такой удар под дальнюю штангу.

Часто он даже не смотрит на ворота, но все равно умудряется вколотить мяч в сетку.

Бывает, что становить его не может и половина команды соперников.

А иногда ему достаточно сделать одно легкое прикосновение к мячу, которое дезориентирует вратаря.

Гонсало очень важна поддержка партнеров.

И тренера.

Он бывает эмоциональным.

Развлекает скамейку запасных.

Человек, полностью отдающийся игре.

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