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  • 7 голов и 5 гифок про Игуаина, лучшего форварда Серии А (и мира)

7 голов и 5 гифок про Игуаина, лучшего форварда Серии А (и мира)

Гонсало способен в одиночку сделать себе голевой момент. Инсинье оставалось только пнуть мяч в нужную точку.

Ему даже не всегда нужно подходить к чужой штрафной. Достаточно просто удачно попасть по мячу.

Удар в касание – еще одно важное умение Гонсало.

С Игуаина никогда нельзя спускать глаз. Если дать ему немного свободы, то можно получить вот такой удар под дальнюю штангу.

Часто он даже не смотрит на ворота, но все равно умудряется вколотить мяч в сетку.

Бывает, что становить его не может и половина команды соперников.

А иногда ему достаточно сделать одно легкое прикосновение к мячу, которое дезориентирует вратаря.

http://49.media.tumblr.com/0631523581df9a5521d168d4fa8f7190/tumblr_nvsi34eKGI1qg1k0jo3_250.gif

Гонсало очень важна поддержка партнеров.

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И тренера.

http://49.media.tumblr.com/1d543ebb5584f4cf0138bf1f5907c081/tumblr_nvax1gq6zY1qg7n4xo3_500.gif

Он бывает эмоциональным.

http://45.media.tumblr.com/96cee95033bdc7d17502be1d1105ecb9/tumblr_nllc6rPVye1r0z4zzo1_250.gif

Развлекает скамейку запасных.

http://49.media.tumblr.com/0cdb7b095bb802af8fc40db0fc75c286/tumblr_o0l0ylsD5k1qg1k0jo1_250.gif

Человек, полностью отдающийся игре.

Пять причин, почему этот сезон в Серии А уже крутой

Италия. Серия А Италия Наполи Игуаин Гонсало
Комментарии (2)
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Essence
1455448771
Гифки зачёт!))
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aimer1988
1455484631
Съела оборона Юве Игуаина вместе с косточками)
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