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Цифра дня. Игуаин бесценен

Активный интерес к Игуаину в последние месяцы проявлял и «Ювентус», и «Арсенал», и «ПСЖ», и «Манчестер Юнайтед», и даже «Хэбой Форчун», а также нескольких других клубов, способных заплатить за одного игрока более 70-и миллионов. Но Гонсало все еще в Неаполе, и, судя по всему, не намерен ничего менять. Показательной стала ситуация с конкретным и очень солидным предложением «Атлетико», которому тоже было отказано. Аргентинец поступает правильно, ведь, если он уйдет, то все мы будем скучать по фирменному драйвовому заряду от «Децибела» Беллини.

Цифра дня. Игуаин отказался от поезда денег ради футбола

7 голов и 5 гифок про Игуаина, лучшего форварда Серии А (и мира)

Италия. Серия А Италия Наполи Атлетико Игуаин Гонсало Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (2)
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valencia 45
1469100152
Молодец парень
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ghostfacekillah
1469249693
не стоит и половины денег
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