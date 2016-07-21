Цифра дня. Игуаин бесценен

Активный интерес к Игуаину в последние месяцы проявлял и «Ювентус», и «Арсенал», и «ПСЖ», и «Манчестер Юнайтед», и даже «Хэбой Форчун», а также нескольких других клубов, способных заплатить за одного игрока более 70-и миллионов. Но Гонсало все еще в Неаполе, и, судя по всему, не намерен ничего менять. Показательной стала ситуация с конкретным и очень солидным предложением «Атлетико», которому тоже было отказано. Аргентинец поступает правильно, ведь, если он уйдет, то все мы будем скучать по фирменному драйвовому заряду от «Децибела» Беллини.

Цифра дня. Игуаин отказался от поезда денег ради футбола

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