Гол Маурисио приносит «Зениту» Суперкубок России! Ключевые моменты матча

После долгой летней паузы фееричный российский футбол возвращается! «Бомбардир» рассказывает обо всем интересном, что окружает Суперкубок России.

ЦСКА – «Зенит» 0:1

Все! «Зенит» выигрывает Суперкубок России!

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 23 июля 2016 г.

Судя по всему, вопрос риторический. Это судьба.

twit text — Юрий Розанов (@rozanov_yaa) 23 июля 2016 г.

А вот тот самый эпизод с подобием драки. Надо было удалять игроков?

Кержаков успевает играть и твиттить.

twit text — Александр Кержаков (@kerzhakov_news) 23 июля 2016 г.

А вообще Карасев сегодня добрый. На поле почти что драка произошла, а он помирил «горчичниками».

twit text — Andrei Brõtkin (@ABrytkin) 23 июля 2016 г.

Карасев делает то, что хотел бы каждый из вас.

Тем временем, фанаты из культурной столицы хулиганят. Надеемся, в перерыве их усмирят.

Коротко о том, почему счет такой, какой он есть.

twit text — Sports.ru (@sportsru) 23 июля 2016 г.

А «Зенит» сегодня поддерживает Максим Траньков. Олимпийский чемпион помог своей поддержкой забить гол. Медали к нему притягиваются.

Уже на 23-й минуте оборона ЦСКА дала сбой. Бразильский полузащитник «Зенита» без каких-либо препятствий пнул мяч в ворота.

Погнали!

Даже в рекламах на Первом уже говорят, что российскому футболу нужны перемены. Надеемся, что Виталий Мутко смотрит телевизор.

twit text — Sports.ru (@sportsru) 23 июля 2016 г.

В Петербурге тоже устали от перемен, а потому решили быть верны традициям. Кержаков снова в «Зените»!

Но главное для болельщиков ЦСКА, что не меняется и это.

twit text — Игорь Акинфеев 100% (@akinfeev_news) 23 июля 2016 г.

Могут уходить крутые легионеры, портить репутацию ведущие игроки, охладевать к российскому футболу болельщики, но кое-что не меняется никогда.

twit text — Леонид Слуцкий 100% (@slutsky_sports) 23 июля 2016 г.

Вот вам составы, если вдруг не в курсе:

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 23 июля 2016 г.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 23 июля 2016 г.

Всем привет! Готовы к старту российского сезона? Начинает он ударно: просто посмотрите на вывеску. Пожелаем, чтобы и прошел так же. Как и все последующие матч РФПЛ 2016/2017.

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