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    Гол Маурисио приносит «Зениту» Суперкубок России! Ключевые моменты матча


    3.5
    Голосов: 4
    23.07.2016 18:41
    После долгой летней паузы фееричный российский футбол возвращается! «Бомбардир» рассказывает обо всем интересном, что окружает Суперкубок России.

    ЦСКА – «Зенит» 0:1

    Все! «Зенит» выигрывает Суперкубок России!

    Судя по всему, вопрос риторический. Это судьба.

    А вот тот самый эпизод с подобием драки. Надо было удалять игроков?

    Кержаков успевает играть и твиттить.

    А вообще Карасев сегодня добрый. На поле почти что драка произошла, а он помирил «горчичниками».

    Карасев делает то, что хотел бы каждый из вас.

    Тем временем, фанаты из культурной столицы хулиганят. Надеемся, в перерыве их усмирят.

    Коротко о том, почему счет такой, какой он есть.

    А «Зенит» сегодня поддерживает Максим Траньков. Олимпийский чемпион помог своей поддержкой забить гол. Медали к нему притягиваются.

    Уже на 23-й минуте оборона ЦСКА дала сбой. Бразильский полузащитник «Зенита» без каких-либо препятствий пнул мяч в ворота.

    Погнали!

    Даже в рекламах на Первом уже говорят, что российскому футболу нужны перемены. Надеемся, что Виталий Мутко смотрит телевизор.

    В Петербурге тоже устали от перемен, а потому решили быть верны традициям. Кержаков снова в «Зените»!

    Но главное для болельщиков ЦСКА, что не меняется и это.

    Могут уходить крутые легионеры, портить репутацию ведущие игроки, охладевать к российскому футболу болельщики, но кое-что не меняется никогда.

    Вот вам составы, если вдруг не в курсе:

    Всем привет! Готовы к старту российского сезона? Начинает он ударно: просто посмотрите на вывеску. Пожелаем, чтобы и прошел так же. Как и все последующие матч РФПЛ 2016/2017.

    5 главных вопросов перед Суперкубком России

    Трансферное лето: кого купят ЦСКА, «Зенит» и «Рубин»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, РФС, Официальный сайт «Зенита»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 4
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      maxzyan 23 июля 2016, 22:32

      Луческу красава !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -46

      kurskih 23 июля 2016, 22:06

      чёрная полоса Слуцкого продолжается

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 23 июля 2016, 20:58

      4 минуты добавил ))) опять для коней старался )))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 23 июля 2016, 19:54

      Сейчас еще пару банок влетит в ворота рекордсмена по пропущенным мячам. Вперед ЗЕНИТ, вперед за Питер!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +79

      Стас85 23 июля 2016, 19:45

      а здесь тишина ,Зенит забил...

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