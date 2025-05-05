Пономарев сказал, как Семак изменил игру «Зенита» из-за Соболева

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отметил изменение тактики «Зенита».

В воскресенье петербуржцы дома выиграли у «Пари НН» со счетом 2:1.

Волевую победу хозяевам поля принес дубль Александра Соболева.

«Он [Соболев] другого плана игрок. У Семака были игроки комбинационные, быстрые, интересные, с хорошей техникой, тактикой, так сказать. И когда пришел Соболев, я подумал, что будет меняться тактика игры у «Зенита».

И она поменялась. Теперь они играют на «столба». Простой, обыкновенный русский футбол. Без всяких комбинаций, никаких задумок. Навешиваем туда, а там как-нибудь разберемся.

Соболев может пойти на голову, потому что высокий, здоровый парень. Пока себя это оправдывает, посмотрим, что будет дальше.

Тактика менялась в сторону Соболева, когда он пришел в клуб. В комбинационной игре он не играет. Так играли, когда Дзюба был в сборной. Вот тогда эта игра до «столба» была», – сказал Пономарев.