Радимов ночью разговаривал с Семаком о Соболеве

Владислав Радимов рассказал, какое решение Сергея Семака его удивило по итогам матча 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН».

Петербуржцы дома выиграли со счетом 2:1.

Волевую победу хозяевам поля принес дубль Александра Соболева.

«Был уверен, что Соболева заменят в перерыве после всех моментов. Я вам больше скажу: некоторые помощники Семака были уверены, что Соболева заменят.

Я позвонил Семаку около часа ночи, меня мучил вопрос, спросил: «Сереж, почему ты не заменил Соболева? Просто по‑человечески интересно».

Он мне говорит: «Александр не играл в Кубке России с ЦСКА. Видел, что он сильно переживал. Я к нему подошел и сказал готовиться к следующей игре.

Он эти дни тренировался. Его били на тренировках, он никому не ответил, он пeр как танк. Он был заряжен.

И я его не заменил по одной простой причине: видел, что у него эти моменты есть. Какое‑то чувство подсказало».

Вот мне никакое чувство не подсказало. Есть шестое чувство, которое помогает тренеру», – заявил Радимов.