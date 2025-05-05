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Радимов ночью разговаривал с Семаком о Соболеве

Вчера, 19:50
5

Владислав Радимов рассказал, какое решение Сергея Семака его удивило по итогам матча 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН».

  • Петербуржцы дома выиграли со счетом 2:1.
  • Волевую победу хозяевам поля принес дубль Александра Соболева.

«Был уверен, что Соболева заменят в перерыве после всех моментов. Я вам больше скажу: некоторые помощники Семака были уверены, что Соболева заменят.

Я позвонил Семаку около часа ночи, меня мучил вопрос, спросил: «Сереж, почему ты не заменил Соболева? Просто по‑человечески интересно».

Он мне говорит: «Александр не играл в Кубке России с ЦСКА. Видел, что он сильно переживал. Я к нему подошел и сказал готовиться к следующей игре.

Он эти дни тренировался. Его били на тренировках, он никому не ответил, он пeр как танк. Он был заряжен.

И я его не заменил по одной простой причине: видел, что у него эти моменты есть. Какое‑то чувство подсказало».

Вот мне никакое чувство не подсказало. Есть шестое чувство, которое помогает тренеру», – заявил Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пари НН Зенит Соболев Александр Радимов Владислав Семак Сергей
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Комментарии (5)
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FWSPM
1746465946
какую то чушь несут как обычно)) ушел бы соболев забил бы другой там моментов было вагон и маленькая тележка сами себе устроили цирк в абсолютно проходном матче а теперь расказывают про мистическое предвидение великого семака
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Max Bobr
1746466297
Разовая акция от соболя
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k611
1746466885
Заголовок огонь конечно...
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СильныйМозг
1746468306
Лучше бы, жене Семака позвонил, она ему мяса не дает. Пора Бабу отпороть, может тогда Семак станет выпускать нормальный состав. Жена удовлетворена и мужу хорошо и состав лучший. В следующий раз, звони его жене. Я тут посмотрел её фото, не то что она Супер(не хочу обидеть), но что не сделаешь ради Зенита, скиньте её номер, я ей в час ночи позвоню. :)))
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...уефан
1746469267
...спать ночью надо!...
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