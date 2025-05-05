Личка рассказал о проблемах с Бителло и Карраскалем в «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопросы о взаимоотношениях с проблемными легионерами.

– У Бителло и Карраскаля нет никаких проблем в тренировочном процессе. Можно сказать, наоборот. У Карраскаля всегда были проблемы с паспортом. Когда надо ехать, он приезжает: «Марцел, извини, я забыл паспорт».

Поздний приезд Бителло на зимние сборы? Бразильцы всегда не любят возвращаться. С другой стороны, они дома играют в футбол. Бителло приехал на десять дней позже, но в нормальной форме. Не толстый, не пустой, он пять раз в неделю играл на улице.

– Но есть еще отношения внутри коллектива. Лунев говорил, что не понял, что Бителло не извинился перед командой.

– Проблемы всегда могут быть, но все знают, насколько важным игроком для нас был Бителло. Он пришел, мы два раза поговорили – не только когда он приехал, но и позже, когда еще шли разговоры, что он может перейти в «Ботафого».

Он сказал: «Марцел, это уже не мое решение, уйду я или нет, это решает клуб. Если я останусь, я продолжу работу, потому что хочу двигаться вперед. Мне надо работать и показывать хорошую игру. Если у меня будут проблемы, не буду играть, меня не будут хотеть купить».

Я не могу сказать игроку: «Пожалуйста, извинись перед футболистами». Это нечестно. Он это сделает, потому что я ему это сказал, этого нет у него внутри.

– То, что Бителло не ушел, повлияло на его качество игры?

– Бителло – оптимистичный человек, на тренировках всегда работает с желанием. В этом плане у меня не было с ним проблем. По игре – может быть, хотел, чтобы он играл еще чуть-чуть лучше, но Бителло больше хотел играть в середине поля.

Сейчас я его больше использовал на фланге, но его задачей было больше заходить в середину, открывать зону на фланге.

Год назад Бителло был ключевым игроком, забивал. В последнее время он хотел больше делать шоу. Иногда я говорил: «Сначала играем просто, быстро, через пас. Красота может прийти попозже – когда ведешь 3:0».

– В какой момент это началось?

– В этой части сезона.