Орлов отреагировал на увольнение Лички из «Динамо»

Геннадий Орлов оценил решение «Динамо» отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.

«Я совершенно не понял решение «Динамо» уволить Личку. Несолидно! Не главного тренера надо было убирать, а менять центральных защитников!

Ну вы видели, с какой скоростью передвигается по полю Бальбуэна? Ну как ты с такой обороной можешь стабильно набирать очки?

Так почему «Динамо» избавилось от Лички за четыре тура до конца сезона?! Он же еще мог решить поставленную задачу, попасть в тройку.

Все нужно взвешивать! Для начала подберите ему соответствующих футболистов, тех же защитников.

А у вас виноват во всех бедах главный тренер. А то, что Личке всю весну пришлось играть без своего лучшего нападающего Тюкавина? Это не учитывалось, что ли?

И потом: в прошлом сезоне Личка едва не привел бело-голубых к долгожданным золотым медалям! Какую надежду он подарил тогда болельщикам! Почему это так быстро забывается? Да, в решающем матче проиграли «Краснодару», но все было близко.

«Динамо» сейчас пошло по пути «Спартака» эпохи Федуна, который менял тренеров чуть ли не каждые полгода. Нужно думать о репутации клуба.

Нельзя принимать решения на эмоциях! Марцел заслужил другого к себе отношения», – сказал Орлов.