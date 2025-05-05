Акинфеев хочет зарегистрировать товарный знак «нога бога»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подал заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака.

Это произошло 29 апреля. В качестве логотипа футболист выбрал так называемую «ногу бога» – силуэт момента, когда он отразил пенальти в послематчевой серии с Испанией на ЧМ-2018.

Что хочет выпускать Акинфеев под собственным брендом, рассказала генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

«Правовая охрана испрашивается для товаров 25 (одежда), 28 (игры, игрушки), 32 (безалкогольные напитки), 35 (реклама, услуги для бизнеса), 41 (образование, мероприятия) классов МКТУ», – сообщила Акиншина.