Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Григорян дал совет «Спартаку» по будущему Станковича

Вчера, 22:45

Александр Григорян ответил, нужно ли «Спартаку» продолжать сотрудничество с Деяном Станковичем.

По его мнению, сербский тренер подходит клубу, несмотря на последние результаты.

  • Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ с 51 очком в 27 турах.
  • Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.
  • «Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.

«Когда прошли первые семь туров, я был очень разочарован и скептически настроен, потому что было много экспериментов, которые не хочу вспоминать, мало что работало.

Начиная с девятого тура «Спартак» превратился в машину, причем не просто в машину, а в креативную, играющую. Это длилось достаточно долго.

По весне «Спартак» буксует, но давайте вспомним, в матчах с какими командами – с волевыми: «Ахмат», «Рубин», «Динамо Мх», там волевые ребята, хорошо поставлены единоборства.

Очевидно, что весна провалена, но удивительно здорово он подходит «Спартаку» по менталитету. «Спартак» при нем – это тот «Спартак», который болельщики ожидают [увидеть]», – сказал Григорян.

Еще по теме:
Григорян дал совет «Динамо», кого лучше назначить – Карпина или Черчесова 8
Григорян – об отставке Лички: «Динамо» ждут депрессивные времена» 4
Стало известно, сколько медиаклуб «СиндЕкат» выплатил уволенному Григоряну 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорян Александр Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Вендел может больше не сыграть за «Зенит», товарный знак Акинфеева, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля» и другие новости
01:21
Селюк: «Я понял, зачем Николич взял Пьянича в ЦСКА»
00:59
Личка оценил возможное назначение Карпина в «Динамо»
00:49
В сборной России отреагировали на получение Хайкиным норвежского гражданства
00:45
2
Титов встал на защиту самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
00:39
Шунин решил закончить карьеру: подробности
00:17
Личка рассказал о проблемах с Бителло и Карраскалем в «Динамо»
Вчера, 23:52
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 23:10
Личка: «У Тюкавина большая жопа»
Вчера, 23:02
Григорян дал совет «Спартаку» по будущему Станковича
Вчера, 22:45
Все новости
Все новости
Шунин решил закончить карьеру: подробности
00:17
Личка рассказал о проблемах с Бителло и Карраскалем в «Динамо»
Вчера, 23:52
Ковтун: «Спартак» может проиграть во всех оставшихся матчах сезона»
Вчера, 23:30
1
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 23:10
Личка: «У Тюкавина большая жопа»
Вчера, 23:02
Григорян дал совет «Спартаку» по будущему Станковича
Вчера, 22:45
Гладышев – 2-й игрок «Динамо», забивший в РПЛ в свой день рождения
Вчера, 22:39
Личка высказался о конфликте с двумя футболистами «Динамо»
Вчера, 22:19
Радимов оценил ничью «Факела» со «Спартаком»
Вчера, 22:09
1
Гусев прокомментировал дебютную победу во главе «Динамо»
Вчера, 21:52
Пономарев сказал, как Семак изменил игру «Зенита» из-за Соболева
Вчера, 21:46
Осинькин объяснил поражение «Крыльев Советов» от «Динамо»
Вчера, 21:35
Селюк ответил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ
Вчера, 21:09
5
Личка рассказал, как отнесся к увольнению из «Динамо»
Вчера, 20:54
3
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве победило «Крылья Советов» (3:1), у Гладышева 2+1
Вчера, 20:33
11
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:33
Реакция Мостового на то, что Пиняев назвал Аршавина лучшим футболистом в истории России
Вчера, 20:04
10
Личка раскрыл, какие изменения в составе «Динамо» ему не дали сделать
Вчера, 19:58
3
Радимов ночью разговаривал с Семаком о Соболеве
Вчера, 19:50
5
ВидеоДинамовец Скопинцев забил 2 автогола в 3 последних матчах
Вчера, 19:27
4
ВидеоПиняев выбрал лучшего футболиста в истории России
Вчера, 19:19
6
Вендел может больше не сыграть за «Зенит»
Вчера, 19:04
5
Орлов отреагировал на увольнение Лички из «Динамо»
Вчера, 18:29
3
ФотоАкинфеев хочет зарегистрировать товарный знак «нога бога»
Вчера, 18:15
8
Только одна команда одержала больше домашних волевых побед в РПЛ, чем «Зенит»
Вчера, 17:45
8
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Динамо»: 5 мая
Вчера, 17:18
2
Карпин оценил уровень сборной Нигерии
Вчера, 16:56
1
Ашветия: «Грузинские семьи не отпускают сыновей играть в Россию»
Вчера, 16:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 