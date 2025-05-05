Григорян дал совет «Спартаку» по будущему Станковича

Александр Григорян ответил, нужно ли «Спартаку» продолжать сотрудничество с Деяном Станковичем.

По его мнению, сербский тренер подходит клубу, несмотря на последние результаты.

Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ с 51 очком в 27 турах.

Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

«Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.

«Когда прошли первые семь туров, я был очень разочарован и скептически настроен, потому что было много экспериментов, которые не хочу вспоминать, мало что работало.

Начиная с девятого тура «Спартак» превратился в машину, причем не просто в машину, а в креативную, играющую. Это длилось достаточно долго.

По весне «Спартак» буксует, но давайте вспомним, в матчах с какими командами – с волевыми: «Ахмат», «Рубин», «Динамо Мх», там волевые ребята, хорошо поставлены единоборства.

Очевидно, что весна провалена, но удивительно здорово он подходит «Спартаку» по менталитету. «Спартак» при нем – это тот «Спартак», который болельщики ожидают [увидеть]», – сказал Григорян.