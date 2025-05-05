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  • Селюк ответил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ

Селюк ответил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ

Вчера, 21:09
5

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о последних результатах «Спартака».

  • Москвичи идут на 4-м месте в лиге с 51 очком в 27 турах.
  • Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.
  • «Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.

«Спартак» рассыпался из-за трансферов. Я ещe зимой говорил, что покупка Солари и Гарсии приведeт к коллапсу. А другой пример – «Краснодар». Зачем что-то менять, если всe работает? Поэтому они зимой никого не купили.

У красно-белых проблема не только весной, а уже несколько лет, что все, кто приходят туда, хотят заработать. Тренеры, спортивные менеджеры, кто угодно. Все думают только о трансферах и как заработать.

А нужен игрок на эту позицию или нет – вопрос второстепенный. Главное – заработать. «Спартак» никогда не станет чемпионом, если они будут покупать ненужных игроков.

Они не выстраивают команду, они просто покупают. И я не говорю, что тот плохой, а этот хороший! Но 40 миллионов евро они выкинули на ветер.

Солари с Гарсией лишние в этой команде. «Спартак» потерял баланс. Одно дело покупать игрока, когда горит позиция, а тут всe было нормально. Трансферы губят команду», – заявил Селюк.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Селюк Дмитрий
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Комментарии (5)
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oyabun
1746470010
Вроде опытный человек в футболе, а такой бред пишет. Дополнительный человек в команде только на пользу в случаи травмы или плохой игры основного игрока. Минус здесь только для бюджета клуба может быть, если трансфер всё таки не зайдет. Но это не нам с вами считать. Если клуб потратился, значит может себе позволить.
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timon2401
1746470703
Действительно Солари с Гарсией виноваты))) а то что в старте играют Денисов, Литвинов, Умяров, Пруцев, Игнатов, Максименко это все в порядке…то что на проблемные позиции не купили игроков эт да, промах… но почему то эти Селюки и прочие «эксперты» ни как ни хотят признать что игроки которые должны быть с паспортами очень слабы для уровня команды которая хочет бороться за первое место
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O-kolesov
1746470713
Народная нефтяная труба толстая, могут себе позволить.
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FCSpartakM
1746477287
Гарсия по качествам сильнее Угальде. А по Солари писал еще до перехода, непонятно,зачем брать игрока уровня Ригони.
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