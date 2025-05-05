Селюк ответил, почему «Спартак» провалил весеннюю часть РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о последних результатах «Спартака».

Москвичи идут на 4-м месте в лиге с 51 очком в 27 турах.

Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

«Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.

«Спартак» рассыпался из-за трансферов. Я ещe зимой говорил, что покупка Солари и Гарсии приведeт к коллапсу. А другой пример – «Краснодар». Зачем что-то менять, если всe работает? Поэтому они зимой никого не купили.

У красно-белых проблема не только весной, а уже несколько лет, что все, кто приходят туда, хотят заработать. Тренеры, спортивные менеджеры, кто угодно. Все думают только о трансферах и как заработать.

А нужен игрок на эту позицию или нет – вопрос второстепенный. Главное – заработать. «Спартак» никогда не станет чемпионом, если они будут покупать ненужных игроков.

Они не выстраивают команду, они просто покупают. И я не говорю, что тот плохой, а этот хороший! Но 40 миллионов евро они выкинули на ветер.

Солари с Гарсией лишние в этой команде. «Спартак» потерял баланс. Одно дело покупать игрока, когда горит позиция, а тут всe было нормально. Трансферы губят команду», – заявил Селюк.