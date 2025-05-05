Реакция Медведева на первый дубль Соболева в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал игру Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

Форвард сделал дубль и принес команде волевую победу.

Прошлым летом его купили у «Спартака» за 10 млн евро.

«Трудно переоценить игру Александра вчера. Хотя у него было моментов пять стопроцентных. Но два забитых гола принесли команде очень важную победу.

Первый тайм сложился для него не самым лучшим образом, но Сергей Богданович Семак оставил его в составе и не прогадал. Еще раз получили подтверждение, что игроки в нашей команде должны быть готовы выходить в любое время и на любое время.

В прошлом матче Александр не играл, но продолжал готовиться, накопил сил и сыграл очень хорошо.

Нельзя не отметить блестящие пасы Вендела и Горшкова, которые позволили Александру акцентировано пробить», – сказал Медведев.