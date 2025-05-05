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Реакция Медведева на первый дубль Соболева в «Зените»

Сегодня, 15:58
12

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал игру Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

  • Форвард сделал дубль и принес команде волевую победу.
  • Прошлым летом его купили у «Спартака» за 10 млн евро.

«Трудно переоценить игру Александра вчера. Хотя у него было моментов пять стопроцентных. Но два забитых гола принесли команде очень важную победу.

Первый тайм сложился для него не самым лучшим образом, но Сергей Богданович Семак оставил его в составе и не прогадал. Еще раз получили подтверждение, что игроки в нашей команде должны быть готовы выходить в любое время и на любое время.

В прошлом матче Александр не играл, но продолжал готовиться, накопил сил и сыграл очень хорошо.

Нельзя не отметить блестящие пасы Вендела и Горшкова, которые позволили Александру акцентировано пробить», – сказал Медведев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Пари НН Зенит Соболев Александр Медведев Александр
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Комментарии (12)
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Номэд
1746450181
Питерские, лижите теперь его в попу. Как в своё время бздюбу.
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яцык
1746450771
всё теперь пойдут хет трики и покеры
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СильныйМозг
1746450993
Какая у него может быть реакция. Сейчас поди у офтальмолога сидит, пытается глаза на место поставить, которые вчера от удивления вылезли.
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партизан84
1746453480
ну теперь недельку в доту спокойно можно погонять))))
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FWSPM
1746456553
два из десяти это уже неплохо...записываем в бомбардиры?
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FWSPM
1746456646
а впереди поездка в дагестан и на душе тревожно
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Городовой
1746458385
Прямо речь на митинге в честь героического соскока с кукана команды-аутсайдера. Как здорово, что Соболев отдохнул в прошлых играх! Чиновничий бред.
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Spartak_forv@
1746459061
Ему на блюдечке партнëры преподносят голевые моменты,а он их бездарно транжирит один за другим.Медведев на радости от вымученной победы Соболева готов уже в кумиры записать.Всë что он умеет это вовремя подставить голову через два раза на третий,ногами играть разучился, медленный и неповоротливый
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