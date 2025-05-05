Джикия ответил, выплачивают ли зарплату в «Химках»

Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, как обстоят дела с погашением задолженности в подмосковном клубе.

Футболистам несколько месяцев не платили зарплату.

Игроки «Химок» устроил бойкот в апреле.

В ситуацию пришлось вмешаться президенту РПЛ Александру Алаеву.

– Все видели твои слова с благодарностью Александру Алаеву. Как бы прокомментировал ту ситуацию спустя время?

– Комментировать нечего. Потихонечку всe налаживается. Надеюсь, что в дальнейшем так и будет. Потому что процесс идeт, он не закончен.

Неважно, за что получили деньги, а за что нет. Этот вопрос не закрыт. Он постепенно решается благодаря Алаеву.

– У тебя есть уверенность, что всe будет выплачено?

– Думаю, что да.