Гусев прокомментировал дебютную победу во главе «Динамо»

И.о. главного тренера «Динамо» Ролан Гусев подвел итоги выигранного матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Москвичи одержали гостевую победу со счетом 3:1.

Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

Для Гусева это был дебютный матч во главе «Динамо». На прошлой неделе он сменил уволенного Марцела Личку.

– Что не понравилось?

– Чуть‑чуть в первом тайме была нервозность в линии обороны. В перерыве успокоили ребят, внесли коррективы и продолжили играть.

Конечно, удаление сыграло свою роль, нам пришлось перестраиваться. Ребята – молодцы, огромное им спасибо, что терпели.

Перед матчем мы говорили, что должны терпеливо играть в обороне, а не только в атаке.

– Почему не стали делать замены сразу после удаления?

– Надо было посмотреть, как протекает игра. Понимали, что «Крылья» особых опасностей не несли, были заходы с флангов. Нико Маричаль и Роби Фернандес с ними справлялись.

Потом уже Глебова опустили в тройку к центральным защитникам и выпустили Александрова, чтобы он заходил практически к двум центральным защитникам и снимал верховые мячи.

По Лаксальту сложно сказать пока. Наверное, у него какое‑то мышечное повреждение.

– Есть понимание, когда ваша приставка и. о. может смениться на просто главного тренера?

– Мне сейчас эти опознавательные знаки не интересны, честно.

– Гладышев сказал, что ему была поставлена задача забить два гола. Если бы не забил, его бы посадили на скамейку.

– Нет, он шутит. Такой установки не было. Конечно, отдельно поздравили его.