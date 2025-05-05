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  • РПЛ. «Динамо» в меньшинстве победило «Крылья Советов» (3:1), у Гладышева 2+1

РПЛ. «Динамо» в меньшинстве победило «Крылья Советов» (3:1), у Гладышева 2+1

Вчера, 20:33
11

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в 27-м туре чемпионата России.

Столичная команда одержала победу со счетом 3:1, играя с 49-й минуты вдесятером вследствие удаления Хорхе Карраскаля.

Героем встречи стал динамовский воспитанник Ярослав Гладышев, в активе которого дубль и ассист на Муми Нгамале.

За самарцев забил Дмитрий Скопинцев – у него автогол.

«Динамо» осталось на пятом месте в таблице РПЛ, но сократило отставание от топ-3 до двух очков.

«Крылья» идут на десятой строчке – до зоны стыков шесть баллов.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Нгамале, 2; 1:1 – Скопинцев (в свои ворота), 31; 1:2 – Гладышев, 55; 1:3 – Гладышев, 82.

Удаление: нет – Карраскаль, 49.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (11)
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vladik12
1746466759
"Динамо" собралось "Спартак" и из топ-4 выпихдить?!
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balam
1746466800
Пися своей сисяндре опять полное лукошко приволок.ждем горячих фото
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Desma
1746466861
Гладышев-то молодца!!! Восходящая звезда Динамо, если корону не словит.....
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яцык
1746467839
только писал за спартак что в меьшинстве сыграл лучше чем в полном составе а тут такое...я в шоке
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The only one
1746468110
Молодцы Динамики- так держать!!!
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...уефан
1746468211
...думал, что динамовский гусь, да ещё и с именем Ролан, с самарского поля не взлетит, а оно, воно оно как оказалося. Гусёвые крылья крепче и шире дюралевых оказалися...
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Semenycch
1746468425
Динамо поборется за медали!
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ySS
1746473867
Динамовских болел с победой!
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