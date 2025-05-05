РПЛ. «Динамо» в меньшинстве победило «Крылья Советов» (3:1), у Гладышева 2+1

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в 27-м туре чемпионата России.

Столичная команда одержала победу со счетом 3:1, играя с 49-й минуты вдесятером вследствие удаления Хорхе Карраскаля.

Героем встречи стал динамовский воспитанник Ярослав Гладышев, в активе которого дубль и ассист на Муми Нгамале.

За самарцев забил Дмитрий Скопинцев – у него автогол.

«Динамо» осталось на пятом месте в таблице РПЛ, но сократило отставание от топ-3 до двух очков.

«Крылья» идут на десятой строчке – до зоны стыков шесть баллов.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Нгамале, 2; 1:1 – Скопинцев (в свои ворота), 31; 1:2 – Гладышев, 55; 1:3 – Гладышев, 82.

Удаление: нет – Карраскаль, 49.

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