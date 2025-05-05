Личка: «У Тюкавина большая жопа»

Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о форварде Константине Тюкавине.

Нападающий травмировался 2 марта в матче с «Ростовом» (1:1).

У него диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Тюкавин выбыл как минимум на полгода.

– Насколько на весенние результаты «Динамо» повлияла серьезная травма Тюкавина?

– Тюкавин был очень важным игроком. Если бы он был в составе, уверен, он забивал бы.

С другой стороны, ребятам нужно сказать спасибо, потому что против «Локомотива», ЦСКА, «Спартака», «Зенита» хорошо играли с Карраскалем как ложной «девяткой».

Травма Тюкавина – несчастье, но его отсутствие дало шанс еще больше показать себя Гладышеву.

Может быть, с Тюкавиным наша ситуация была бы чуть-чуть лучше, потому он очень сильный игрок. Думаю, лучший нападающий в российском футболе.

Тюкавин может и за спину, и между линиями. У него большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный.

Посмотрите на «Манчестер Сити». Они потеряли Родри. А какие там игроки запаса! И какие проблемы доставила травма Родри.