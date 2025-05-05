Аршавин выбрал трех ключевых игроков «Зенита»

Андрей Аршавин назвал футболистов, которых он считает главной силой «Зенита».

Петербуржцы борются за 7-е чемпионство подряд.

За 3 тура до конца сезона РПЛ команда идет на 2-м месте с 4-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

«Сейчас тройка Барриос-Вендел-Глушенков является главной силой «Зенита».

Вендел летом уйдет, и его в любом случае придется кем-то заменить. Клаудиньо не удалось найти замену, хотя видно, что «Зенит» хотел зимой.

Не получилось зимой по причинам, не связанным с футболом. Имеющиеся футболисты точно соответствуют уровню «Зенита», – сказал Аршавин.