Спартаковец Абена прокомментировал потерю математических шансов на чемпионство

Защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал, что помешало команде выиграть РПЛ.

Москвичи идут на 4-м месте в лиге с 51 очком в 27 турах.

Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

«Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.

– «Спартак» потерял математические шансы на чемпионство. В чем причина?

– Упустили много игр с небольшими командами. Мы можем показать характер с такими командами, как «Зенит», но при этим терять очки с «Рубином», «Факелом» и махачкалинским «Динамо». Надо извлечь из этого уроки.