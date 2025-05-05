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  • Спартаковец Абена прокомментировал потерю математических шансов на чемпионство

Спартаковец Абена прокомментировал потерю математических шансов на чемпионство

Сегодня, 15:42
5

Защитник «Спартака» Миенти Абена рассказал, что помешало команде выиграть РПЛ.

  • Москвичи идут на 4-м месте в лиге с 51 очком в 27 турах.
  • Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.
  • «Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.

«Спартак» потерял математические шансы на чемпионство. В чем причина?

Упустили много игр с небольшими командами. Мы можем показать характер с такими командами, как «Зенит», но при этим терять очки с «Рубином», «Факелом» и махачкалинским «Динамо». Надо извлечь из этого уроки.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Абена Миенти
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Комментарии (5)
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...уефан
1746450876
..."математические шансы" Где футболисты и где, мать её, математика!? Вы о чём, вообще?)...
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СильныйМозг
1746451129
Пока в команде такие игроки, как е.бана, о какой математике можно говорить? :)))
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FCSpartakM
1746457858
Это уже система. Тут извлекать нечего, а строить команду, где у тебя будет общий уровень одинаков между игроками. А когда у тебя бегает Барко, а в защите не профильный ЦЗ играет весь сезон, то отсюда и вылазит такой результат. Литвинов вчера показал в очередной раз, почему он там не должен играть. Другие фамилии бессмысленно называть и так понятно.
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