Личка рассказал, как отнесся к увольнению из «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопросы о прекращении сотрудничества с московским клубом.

– После прошлого сезона вы говорили, что не понимаете, останетесь ли в «Динамо». Почему так было?

– Потому что со мной никто не разговаривал. Автоматическое продление – это хорошо, но клуб мог сказать: «Марцел, нас не устраивает твоя работа, мы хотим другого тренера».

Так было бы и в этом году. Может, мы закончили бы на третьем месте.

– Вы чувствовали, что руководство в вас не влюблено, а просто механически выполняет обязательства?

– Не знаю.

– Ваши отношения с руководством изменились после поражения от «Краснодара»?

– Нет. Я видел Бувача и Гафина. Когда они приходили на стадион, говорили: «Привет! Как дела?» Как было, так и осталось.

– За ужином в ресторане вы не встречались?

– Нет.

– Гафин несколько раз говорил, что ему не совсем нравится футбол «Динамо».

– Как клуб ищет игрока, так же делает и с тренером. Если ты хочешь забрать Личку, значит, команда будет больше играть вперед, забивать, но будет и пропускать.

– Как вы реагировали на те высказывания?

– Я не все видел. Свободный человек может выражать свое мнение. Гафин его выражал – и все.

– У вас было ощущение, что в последние полгода «Динамо» ищет повод, чтобы вас убрать?

– Я слышу об этом с начала зимы. Я очень рад, что делаю свою работу. Если ты завтра придешь и скажешь: «Марцел, спасибо за работу» – окей, спасибо.

– Вы не чувствовали, что вас хотят убрать?

– Я не чувствовал давления. Ко мне не приходил Гафин и, например, не говорил: «Марцел, у тебя есть четыре игры. Если их не выиграешь, все закончится». Такого ни разу не было.

А если бы такое и сказал…Ну и что, что давление? Год назад в клубе не верили, что мы можем до конца бороться за чемпионство. Большинство людей, следящих за футболом, не были уверены, что мы можем выиграть.

То, что мы делали, вера привели к тому, где мы были. За два года мы показали много хороших матчей, забивали голы, наши игры можно было посмотреть как болельщик футбола, а не «Динамо». Мы дали много хороших эмоций.

– Вы понимаете почему вас уволили сейчас?

– Нет. Думаю, если бы меня хотели уволить, должны были сделать это после «Нижнего».