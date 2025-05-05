Радимов оценил ничью «Факела» со «Спартаком»

Владислав Радимов высказался о результате матча 27-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком».

Игра в Воронеже завершилась нулевой ничьей.

Спартаковец Руслан Литвинов на 25‑й минуте получил красную карточку.

Потеряв очки, столичная команда лишилась даже математических шансов на чемпионство.

«Факел» играл лучше до удаления в составе «Спартака». Для «Спартака» всегда должна стоять одна цель – победа в любом турнире. Игроки московской команды всегда под пристальным вниманием публики, каждый игрок должен выходить на матч и понимать, почему он надевает эту майку.

Есть ряд команд, которые не имеют права опускаться ниже определенного уровня. После удаления Литвинова «Факел» не понял, как вскрывать оборону «Спартака», – заявил Радимов.