Вратарь ЦСКА раскрыл свои ежемесячные траты: «Это не секрет»

Владимир Шайхутдинов рассказал, сколько денег тратит каждый месяц.

20-летний Шайхутдинов – воспитанник ЦСКА.

Сейчас он в аренде в ульяновской «Волге».

«Не люблю о деньгах говорить – но это не секрет. Недавно – еще до «Волги» – купил машину. Это оказалось отличным решением, очень удобно с ней. Но выплачиваю за нее кредит. Родители помогают с ним.

Плюс квартира в Ульяновске, одежда, еда, сейчас еще щенка завели. Так что в районе 100 тысяч, как мне кажется», – заявил Шайхутдинов.